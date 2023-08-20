En son 13 Ağustos 2022'de Giresunspor'a Aslantepe'de 1-0 kaybeden Galatasaray, o gün bu gündür taraftarı önünde çıktığı hiçbir lig maçında yenilmedi.
Geçen sezondan 17 maçlık serisi bulunan Cim Bom, bu periyotta 15 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezonun ilk iç saha maçında da galip geldi. Trabzonspor'u deviren Aslan, geçtiğimiz haftaki Kayserispor beraberliğini de telafi etmiş oldu. Rams Park'taki atmosfer ise yine harikaydı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran 50 bin Aslan, maç boyunca Galatasaray'a tam destek verdi.
MAÇ SONU SÜRPRİZ
Icardi'nin gollerinden sonra tribünler adeta bayram yeriydi. Bitiş düdüğünün ardından futbolcuları çağıran taraftarlar, derbi zaferinin sevincini doyasıyla yaşadı. Ayrıca maçın son anlarında statta 'Kimse yerinden ayrılmasın, size sürprizimiz olacak' anonsu yapılırken, yeni transfer Ziyech karşılaşma bitiminde taraftarları selamladı.
Geçen sezondan 17 maçlık serisi bulunan Cim Bom, bu periyotta 15 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezonun ilk iç saha maçında da galip geldi. Trabzonspor'u deviren Aslan, geçtiğimiz haftaki Kayserispor beraberliğini de telafi etmiş oldu. Rams Park'taki atmosfer ise yine harikaydı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran 50 bin Aslan, maç boyunca Galatasaray'a tam destek verdi.
MAÇ SONU SÜRPRİZ
Icardi'nin gollerinden sonra tribünler adeta bayram yeriydi. Bitiş düdüğünün ardından futbolcuları çağıran taraftarlar, derbi zaferinin sevincini doyasıyla yaşadı. Ayrıca maçın son anlarında statta 'Kimse yerinden ayrılmasın, size sürprizimiz olacak' anonsu yapılırken, yeni transfer Ziyech karşılaşma bitiminde taraftarları selamladı.