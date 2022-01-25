Galatasaray'dan Sinan Bolat için teklif!

Kaleci sıkıntısı yaşayan Galatasaray'ın, Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Sinan Bolat için resmi teklif yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Sinan Bolat için teklif!
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25 Ocak 2022 17:47
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın Sinan Bolat için Gent kulübüne 700 bin euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi.

33 yaşındaki file bekçisi 2014-15 yıllarında da Galatasaray forması giymişti.

Belçika ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli kaleci, toplamda 36 maçta görev aldı.

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