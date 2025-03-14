Galatasaray'dan Salih Özcan ısrarı!

Kerem Demirbay ile gelecek sezonda yola devam etmeme kararı alan Galatasaray'da orta saha alternatifleri aramaya başlandı. Sarı kırmızılıların Dortmund'un takımdan ayrılmasına onay verdiği Salih Özcan için harekete geçeceği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Salih Özcan ısrarı!
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14 Mart 2025 09:53
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kerem Demirbay'ın boşluğunu bir başka gurbetçi futbolcu Salih Özcan ile doldurmayı düşünüyor.

Sezon başında Gabriel Sara'nın gelişinin ardından formayı kaptıran Kerem Demirbay kesin olarak takımdan ayrılma kararı almıştı. Bundesliga'dan 3 kulüple temas halinde olan yıldız futbolcunun sezon biter bitmez yeniden Almanya'nın yolunu tutması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi Kerem'in yerini doldurmak için rotasını Bundesliga'ya çevirdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın Dortmund formasını giyen Salih Özcan'la ilgilendiği öğrenildi. Sezon başında kiralık olarak Wolfsburg'a giden milli futbolcu istediği forma şansını bulamayınca devre arasında Dortmund'a dönüş yapmıştı.

DORTMUND'UN YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Alman basını, kulübün yeni sezon planlarında Salih'in olmadığını ve büyük olasılıkla yolların ayrılacağını belirtiyor.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Salih'in şu anda Türkiye'ye gelmeye ve Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 

 
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