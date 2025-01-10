Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Sara

Galatasaray, Gabriel Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Sara
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10 Ocak 2025 18:39
Son güncelleme 10 Ocak 2025 18:48
Galatasaray, Gabriel Sara için bir sakatlık açıklaması yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın ligde Başakşehir ile oynayacağı maçta forma giymesi beklenmiyor. Sara'nın tedavisinin iki hafta sürmesi bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

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