Fernando Muslera'nın ayrılışının ardından kaleci arayışlarına hemen başlayan ve listenin başına Djordje Petrovic'i yazan Galatasaray Yönetimi, Chelsea'nin 25 milyon Euro'luk bonservis ısrarını kıramadı.
22.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Sarı-kırmızılılar Sırp kaleci için teklifini yükseltme kararı aldı. Chelsea'ye daha önce 5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif sunan Galatasaray, kiralama bedelini 7.5 milyon Euro'ya çıkararak teklifinde revize yaptı.
PETROVIC GALATASARAY'I İSTİYOR
Öte yandan Premier Lig'e yeni yükselen Sunderland'in Petrovic için Chelsea ile 25 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaştığı ancak Sırp kalecinin Şampiyonlar Ligi faktörüyle birlikte Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.
22.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Sarı-kırmızılılar Sırp kaleci için teklifini yükseltme kararı aldı. Chelsea'ye daha önce 5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif sunan Galatasaray, kiralama bedelini 7.5 milyon Euro'ya çıkararak teklifinde revize yaptı.
PETROVIC GALATASARAY'I İSTİYOR
Öte yandan Premier Lig'e yeni yükselen Sunderland'in Petrovic için Chelsea ile 25 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaştığı ancak Sırp kalecinin Şampiyonlar Ligi faktörüyle birlikte Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.