Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin kurmaylarının, sürpriz bir yıldız futbolcunun peşinde olduğu kaydedildi.
Galatasaray'ın orta saha için ayrıca geçen sezon de gündeme gelen Emil Breivik'in durumunu da araştırdığı vurgulandı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
24 yaşındaki yıldız için Molde'yle temas kurulup, bonservis beklentisi sorulacak. Yönetim, geçen sezonki girişiminde Norveçli yıldızla anlaşıp, Molde ile orta yolu bulamamıştı.
Breivik'le yine kısa sürede el sıkışılması muhtemel. Ancak Lacivert-Beyazlılar'ın bonservis talebine göre görüşmelerin başlayıp başlamayacağı belli olacak.
Galatasaray'ın orta saha için ayrıca geçen sezon de gündeme gelen Emil Breivik'in durumunu da araştırdığı vurgulandı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
24 yaşındaki yıldız için Molde'yle temas kurulup, bonservis beklentisi sorulacak. Yönetim, geçen sezonki girişiminde Norveçli yıldızla anlaşıp, Molde ile orta yolu bulamamıştı.
Breivik'le yine kısa sürede el sıkışılması muhtemel. Ancak Lacivert-Beyazlılar'ın bonservis talebine göre görüşmelerin başlayıp başlamayacağı belli olacak.