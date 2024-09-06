Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz!

Galatasaray'da transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Birçok futbolcu ile temas haline olan sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir isimin peşine düştüğü ifade edildi.

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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz!
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06 Eylül 2024 09:20
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin kurmaylarının, sürpriz bir yıldız futbolcunun peşinde olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın orta saha için ayrıca geçen sezon de gündeme gelen Emil Breivik'in durumunu da araştırdığı vurgulandı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

24 yaşındaki yıldız için Molde'yle temas kurulup, bonservis beklentisi sorulacak. Yönetim, geçen sezonki girişiminde Norveçli yıldızla anlaşıp, Molde ile orta yolu bulamamıştı.

Breivik'le yine kısa sürede el sıkışılması muhtemel. Ancak Lacivert-Beyazlılar'ın bonservis talebine göre görüşmelerin başlayıp başlamayacağı belli olacak. 



 
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