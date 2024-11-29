Galatasaray'dan Muslera'ya yeni teklif!

AZ Alkmaar karşısında Galatasaray'ı ayakta tutan isim Fernando Muslera oldu. Sarı kırmızılı takım, tecrübeli file bekçisine yeni bir teklif yapabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Muslera'ya yeni teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2024 08:50
Türkiye'de en çok kupa kazanan yabancı oyuncu unvanına sahip olan Fernando Muslera, bu sezon da kritik anlarda takımını kurtarıyor.

AZ Alkmaar deplasmanında Galatasaray maça tutuk başlarken, çok erken geriye düştü. İlk pozisyonda Muslera'nın kurtarışına rağmen Hollandalılar devamında golü buldu.

TAKIMINI AYAKTA TUTTU

Sonrasında AZ Alkmaar yine net fırsatlar yakaladı ancak Muslera yüzde yüzlük kurtarışlara imza attı. İlk yarıda adeta takımını ayakta tutan Muslera, performansıyla günün yıldızlarından oldu.

YENİ KONTRAT TEKLİFİ...

Geçtiğimiz sezon bitmeden Nisan ayında sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Muslera, böyle devam ederse Galatasaray Yönetimi yeniden kontrat teklifinde bulunabilir. Kariyerinin artık sonuna gelen Uruguaylı eldivenin ise sezon sonunda ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery