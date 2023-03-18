Galatasaray'dan Lale Orta açıklaması

Galatasaray, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geldiğimiz noktada, MHK Başkanı Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır." denildi.



İşte Galatasaray'ın açıklaması:



"Geçtiğimiz haftadan bugüne yaşanan ve hala inanmakta zorlandığımız gelişmeler yüzünden aşağıdaki konuların taraflarınca en kısa zamanda açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz:



- Kasımpaşa maçında oyuncumuz Nicolò Zaniolo'ya yapılan kasti hareketin, maç sonrası tüm kamuoyu gibi hakem hocaları tarafından da kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu pozisyonla bağlantılı hafta içi ortaya çıkan görüntü ve devam eden tartışmalara rağmen sakin kalarak Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve başkanının yapacağı açıklama ile tüm spekülasyonları sona erdireceğine inandık.



Geldiğimiz noktada, MHK Başkanı Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır.



Lale Orta, bu itirafla VAR odasındaki görüntüleri dışarıya sızdırdığını, MHK'nın görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yaptığını zımnen kabul etmiştir. Kendisinin tarafsızlık ilkesini göz ardı ederek, kamuoyundaki algıları dizayn etme misyonunu üstlenmiş olduğu apaçık ortadadır.



Bu zamana kadar yapılmış tüm hakem hatalarından daha vahim olan, adaletin terazisine direkt müdahale olan bu hareketin nasıl bir niyetle yapıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz.



Lale Orta'dan, hazırlanan özet görüntüyü bizzat kendisi tarafından gönderilen görüntüyle değiştirmesi konusunda açıklama bekliyoruz.



Maç sonrasında yayıncı kuruluş dışında başka yayın kuruluşlarını aradığı ve telkinde bulunduğu iddiaları hakkında açıklama bekliyoruz.



Eski hakemleri arayarak kendisine karşı yapılan bir operasyon olduğu şeklinde ifadelerle kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı iddiaları hakkında açıklama bekliyoruz.



Ve soruyoruz; itiraf ve iddialar ışığında bu kişinin adaleti sağlamakla görevli, önemli bir kurulun başkanlığında bulunması ne kadar doğrudur?



- Dün akşam oynadığımız Konyaspor maçında oyuncumuz Léo Dubois'a yapılan, hakem hocaları tarafından da tartışmasız kırmızı kart olarak nitelendirilen müdahale anlaşılmaz bir şekilde sarı kartla geçiştirilmiştir.



Yine maçın ilerleyen dakikalarında aynı Konyaspor oyuncusuna ikinci sarı kart verilmemiştir.



Bu kararların hangi hakem aklıyla verildiği ve VAR hakemleri dahil yapılan konuşmaların Federasyonumuz tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi ve VAR'a bir müdahale olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuları titizlikle değerlendirerek en temel görevi olan adaleti sağlama adına gerekli adımları atmasını ve soruşturmaları yapmasını beklemekteyiz.



'Bir kulüp için değil, herkes için adalet!' diyerek çıktığımız bu yolda, kulübümüze özel kurulan hiçbir oyunun seyircisi olmayacağımızı da tüm spor kamuoyuna bildirmek isteriz.



Saygılarımızla.



Galatasaray Spor Kulübü"





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