Galatasaray'dan Köhn için gelen teklife ret

Galatasaray, Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi reddetti. İşte detaylar...

calendar 05 Haziran 2025 02:24 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 02:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Köhn için gelen teklife ret
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Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Alman ekibinde rotasyonun önemli bir parçası haline geldi.

Werder Bremen, bonservisini almak istediği Gana asıllı Alman sol bek için ilk teklifini yaptı.

Bundesliga ekibi, Köhn'ün bonservisini almak için Galatasaray'a 3.5 milyon euro teklifte bulundu.


GALATASARAY'DAN TEKLİFE RET

Sky DE'nin haberine göre Galatasaray, Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi reddetti.

BİR ADIM GERİDEN:
"DERRICK, BREMEN'DE KALMAK İSTİYOR"

Werder Bremen Futbol Direktörü Clemens Fritz, yapılan teklifi doğrularken, "Derrick, Bremen'de kalmak istiyor. Galatasaray'a bir teklif yaptık ve görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Werder Bremen formasıyla 30 maça çıkan ve 1597 dakika sahada kalan Derrick Köhn, 2 gol atıp 2 de asist katkısı yaptı.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün sarı-kırmızılı takımla Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.


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