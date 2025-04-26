Galatasaray'dan Jan Oblak hamlesi!

Galatasaray'da yönetim, kardeşi Teja Oblak'ı basket takımına aldığı Atletico Madrid'in 32 yaşındaki eldiveni Jan Oblak'ın menajeriyle ilk teması kurdu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Jan Oblak hamlesi!
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26 Nisan 2025 14:11
Galatasaray'da efsane bir dönem sona eriyor. 2011'de Galatasaray'da gelen ve tarihî başarılara imza atan Fernando Muslera sezon sonunda yok.

Yönetim ise yerine bir süredir kaleci arayışındaydı. Bu bağlamda öne çıkan ve girişimde bulunulan isim ise Jan Oblak oldu.

MENAJERİYLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Sarı kırmızılılar, Atletico Madrid kalesini koruyan ve kulübüyle 2028'e kadar mukavelesi bulunan 32 yaşındaki eldiven için menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve nabız yoklaması yaptı.

KARDEŞİ DE GALATASARAY'DA

Transferin perde arkasında ise kardeşi var… Galatasaray, Jan Oblak'ın basketbolcu kardeşi Teja Oblak'ı kadrosuna kattı. Teja'nın da etkisiyle Oblak eğer İstanbul'a gelmeye sıcak bakarsa kulübü Atletico Madrid ile de masaya oturulacak.

DEĞERİ 25 MİLYON EURO

11 yıldır Atletico Madrid kalesini koruyan Jan Oblak 32 yaşında olmasına rağmen 25 milyon euroluk bir piyasa değerine sahip.

YENİ BİR MACERAYA SICAK BAKABİLİR

Kariyerinde Portekiz ve İspanya olan Oblak yeni bir maceraya sıcak bakabilir. 

 
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