Galatasaray'dan hem sahada hem kasada zafer

Geçtiğimiz pazar günü Kayserispor galibiyetiyle 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray hem sahada hem de kasada kazanıyor.



Taraftarlar geride bıraktığımız kısa süre içinde 5 yıldızlı koleksiyonlara çok büyük ilgi gösterirken, 3.5 milyon Euro'luk satış yapıldığı belirtiliyor.



Sarı-Kırmızılılar bugün Yenikapı'da başlayacak ve 2 gün sürecek olan "Champions Fest"ten de büyük bir gelir bekliyor. GS Plus uygulamasında premium üye olan taraftarlara özel bir yer ayıracak olan yönetim ayrıca 20 bin liraya VİP bilet ve 60 bin liraya da loca biletlerini satışa çıkardı.



2 güne özel olarak çok sayıda sponsorla anlaşmaya varılırken, ürün satışlarıyla beraber 1 haftalık gelirin 10 milyon Euro'nun üzerine çıkması hedefleniyor. 2 günde 700 binin üzerinde taraftarın Yenikapı'ya akın etmesi beklenirken, buraya kurulacak olan GS Store satış alanlarına taraftarların çok büyük ilgi göstereceği ifade ediliyor.



Galatasaray yönetimi kısa süre içinde yeni sezonun 5. yıldızlı formalarını da satışa çıkaracak. Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçına bu formalarla çıkması ve ürünlerin GS Store mağazalarında taraftarlarla buluşması bekleniyor.



DUA LIPA YÜKSEKTEN UÇTU



Galatasaray yönetimi 25 Mayıs Pazar günü yapılacak olan dev şölen için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile de temasa geçtiği ortaya çıktı. Ancak Dua Lipa'nın 30 dakikalık konser için 3.5 milyon Euro istemesi üzerine görüşmelerin sona erdiği belirlendi.



ŞAMPİYONUN RAKİBİ GÖZTEPE



Şampiyon Galatasaray bu akşam 37. hafta maçında Göztepe deplasmanına çıkacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak.



KAPILAR 12.00'DE AÇILACAK



Galatasaraylı taraftarlar bugün saat 12.00'den itibaren Yenikapı'daki kutlama alanına ve Fan Zone'a giriş yapabilecek. 19.00'da dev ekranlardan Göztepe maçı takip edilecek. Asıl şölen ise 25 Mayıs Pazar günü olacak.



