Galatasaray'dan gurbetçi atağı!

Galatasaray yaz transfer dönemi için Werder Bremen'in oyuncusu olan ve Heidenheim'da kiralık oynayan Eren Dinkçi ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan gurbetçi atağı!
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08 Şubat 2024 11:04
Son güncelleme 08 Şubat 2024 11:05
Yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir gurbetçi ismi gündeme aldı.

DHA'nın haberine göre; sarı kırmızılı takım, bonservisi Werder Bremen'de olan gurbetçi sağ kanat Eren Dinkçi ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray yaz transfer dönemi için düşünülen 22 yaşındaki oyuncu için şimdiden görüşmelere başladı.

Heidenheim'da kiralık olarak forma giyen Eren'in sözleşmesi haziran 2024'te sona erecek.

A MİLLİ TAKIMI SEÇECEK

Eren Dinkçi'nin, daha önce teklif gelmesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanacağı öne sürülmüştü.

Werder Bremen'de 50 maçta 1 gol 2 asist yapan genç oyuncu, bu sezon Heidenheim'da 20 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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