Galatasaray'dan Frankowski kararı; veda

Galatasaray, devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Przemyslaw Frankowski ile yollarını ayırma kararı aldı.
1 milyon euro kiralama bedeli verilerek Fransız kulübü Lens'ten kiralanan Frankowski'nin 7 milyon Euro'luk opsiyonunun kullanılmaması kararı alındı.
YERİNE YENİ SAĞ BEK ALINACAK
Şu ana kadar gösterdiği performansla istenilen düzeye ulaşamayan 29 yaşındaki Polonyalı yerine yeni bir sağ bek transfer edilecek. Şayet Frankowski, sezonun kalan bölümünde performansını olağanüstü bir şekilde artmazsa bu karardan vazgeçilmeyecek.
7 MAÇTA 1 ASİST YAPTI
Frankowski, Galatasaray formasıyla çıktığı 6 lig ve 1 kupa maçında toplam 1 asist yaptı.
1 milyon euro kiralama bedeli verilerek Fransız kulübü Lens'ten kiralanan Frankowski'nin 7 milyon Euro'luk opsiyonunun kullanılmaması kararı alındı.
YERİNE YENİ SAĞ BEK ALINACAK
Şu ana kadar gösterdiği performansla istenilen düzeye ulaşamayan 29 yaşındaki Polonyalı yerine yeni bir sağ bek transfer edilecek. Şayet Frankowski, sezonun kalan bölümünde performansını olağanüstü bir şekilde artmazsa bu karardan vazgeçilmeyecek.
7 MAÇTA 1 ASİST YAPTI
Frankowski, Galatasaray formasıyla çıktığı 6 lig ve 1 kupa maçında toplam 1 asist yaptı.