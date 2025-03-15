Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye on puanlık fark!

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Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.
Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.
Haftaya 68 puanla giren sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u farklı geçerek puanını 71'e yükseltti. Galatasaray, 2 maç eksiğiyle 61 puanı olan ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 10 puanlık fark attı.
Karşılaşmanın bitiminden sonra stat hoparlörlerinden Ceza'nın "Fark var" şarkısı çalınarak rakiplerine gönderme yapıldı.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler, 16 Mart Pazar günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek.