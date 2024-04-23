Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
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22 Nisan 2024 22:34
Son güncelleme 23 Nisan 2024 02:38
Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Bu beraberlik sonrası zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Kalan her maçta aynı hırs ve inançla, Hedef24 yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımında ayrıca "Konsantrasyon" vurgusu yaptı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:



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