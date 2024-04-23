Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!

Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Bu beraberlik sonrası zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımında, "Kalan her maçta aynı hırs ve inançla, Hedef24 yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımında ayrıca "Konsantrasyon" vurgusu yaptı.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
Bu beraberlik sonrası zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının ardından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımında, "Kalan her maçta aynı hırs ve inançla, Hedef24 yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımında ayrıca "Konsantrasyon" vurgusu yaptı.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
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