Galatasaray'dan Eljif Elmas hamlesi!

Milyonlarca taraftarına beşinci yıldız sevinci yaşatmak isteyen Galatasaray, tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transferde hareketli saatler yaşıyor.
Sarı kırmızılı ekip daha önce Fenerbahçe forması giyen ve Süper Lig'de iz de bırakan Eljif Elmas'ın peşin düştü. Yıldız oyuncunun kiralanması konusunda temas gerçekleştirildi.
AYRILMASI BEKLENİYOR
Alman basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, bonservisi RB Leipzig'de bulunan Eljif Elmas için atağa kalktı. Bu transferin herhangi bir bedel ödemeden bitirilmek istendiğine vurgu yaptı.
Eljif Elmas bu sezon Alman temsilcisinde henüz süre bulamazken takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
SON İKİ TRANSFERİ 41 MİLYON EURO
Geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol atmayı başaran Eljif Elmas'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Kontratı ise 2028'de sona erecek.
Orta alanın yanı sıra 10 numara mevkisinde de oynayabilen Eljif Elmas, 2019 yılında Fenerbahçe'den 17 milyon euroya Napoli'ye transfer olmuştu.
RB Leipzig ise bonservisine 24 milyon euro ödemişti.
Sarı kırmızılı ekip daha önce Fenerbahçe forması giyen ve Süper Lig'de iz de bırakan Eljif Elmas'ın peşin düştü. Yıldız oyuncunun kiralanması konusunda temas gerçekleştirildi.
AYRILMASI BEKLENİYOR
Alman basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, bonservisi RB Leipzig'de bulunan Eljif Elmas için atağa kalktı. Bu transferin herhangi bir bedel ödemeden bitirilmek istendiğine vurgu yaptı.
Eljif Elmas bu sezon Alman temsilcisinde henüz süre bulamazken takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
SON İKİ TRANSFERİ 41 MİLYON EURO
Geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol atmayı başaran Eljif Elmas'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Kontratı ise 2028'de sona erecek.
Orta alanın yanı sıra 10 numara mevkisinde de oynayabilen Eljif Elmas, 2019 yılında Fenerbahçe'den 17 milyon euroya Napoli'ye transfer olmuştu.
RB Leipzig ise bonservisine 24 milyon euro ödemişti.