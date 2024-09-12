Galatasaray'dan Eljif Elmas hamlesi!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verebilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da birçok isim gündemde bulunuyor. Cimbom, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen yıldız futbolcuyu listesine aldı. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Eljif Elmas hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2024 11:10
Milyonlarca taraftarına beşinci yıldız sevinci yaşatmak isteyen Galatasaray, tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transferde hareketli saatler yaşıyor.

Sarı kırmızılı ekip daha önce Fenerbahçe forması giyen ve Süper Lig'de iz de bırakan Eljif Elmas'ın peşin düştü. Yıldız oyuncunun kiralanması konusunda temas gerçekleştirildi.

AYRILMASI BEKLENİYOR

Alman basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, bonservisi RB Leipzig'de bulunan Eljif Elmas için atağa kalktı. Bu transferin herhangi bir bedel ödemeden bitirilmek istendiğine vurgu yaptı.

Eljif Elmas bu sezon Alman temsilcisinde henüz süre bulamazken takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

SON İKİ TRANSFERİ 41 MİLYON EURO

Geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol atmayı başaran Eljif Elmas'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Kontratı ise 2028'de sona erecek.

Orta alanın yanı sıra 10 numara mevkisinde de oynayabilen Eljif Elmas, 2019 yılında Fenerbahçe'den 17 milyon euroya Napoli'ye transfer olmuştu.

RB Leipzig ise bonservisine 24 milyon euro ödemişti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery