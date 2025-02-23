Galatasaray'dan derbiye özel prim yok!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararını belirledi.
Sarı kırmızılı yönetim, tıpkı sezonun ilk yarısında olduğu gibi Fenerbahçe derbisi için özel bir prim belirlememe kararı aldı.
Derbinin kazanılması durumunda ise Dursun Özbek ve yönetimi, futbolcuları mutlu edecek sürpriz primi soyunma odasında açıklamayı planladı.
Galatasaray, Kadıköy'de 3-1 kazanılan derbi için de özel prim belirlememiş ancak soyunma odasında futbolcuları açıklanan primle şaşırtmıştı.
Sarı kırmızılı yönetim, tıpkı sezonun ilk yarısında olduğu gibi Fenerbahçe derbisi için özel bir prim belirlememe kararı aldı.
Derbinin kazanılması durumunda ise Dursun Özbek ve yönetimi, futbolcuları mutlu edecek sürpriz primi soyunma odasında açıklamayı planladı.
Galatasaray, Kadıköy'de 3-1 kazanılan derbi için de özel prim belirlememiş ancak soyunma odasında futbolcuları açıklanan primle şaşırtmıştı.
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