Galatasaray'dan derbiye özel prim yok!

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi için özel prim belirlemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan derbiye özel prim yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2025 09:30
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi prim kararını belirledi.

Sarı kırmızılı yönetim, tıpkı sezonun ilk yarısında olduğu gibi Fenerbahçe derbisi için özel bir prim belirlememe kararı aldı.

Derbinin kazanılması durumunda ise Dursun Özbek ve yönetimi, futbolcuları mutlu edecek sürpriz primi soyunma odasında açıklamayı planladı.

Galatasaray, Kadıköy'de 3-1 kazanılan derbi için de özel prim belirlememiş ancak soyunma odasında futbolcuları açıklanan primle şaşırtmıştı. 

 

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery