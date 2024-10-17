Galatasaray'dan 'çöp' diye gönderildi, Roma'da 'Gladyatör' ilan edildi!

Roma-Inter derbisi öncesinde dikkat çekici bir karşılaştırma gündeme geldi. Roma Teknik Direktörü Ivan Juric, "Benim Dimarco'm gibi" sözleriyle Angelino'nun farkını ortaya koymuştu. Şimdi, yeni teknik direktörün vazgeçilmez isimlerinden biri olan Angelino, bu kıyaslamanın ötesine geçip sahada etkisini hissettiriyor. Sol kanatta, güçlü rakipleriyle yüzleşmeye hazır olan İspanyol yıldız, performansıyla hem kulüp hem de taraftarlar arasında heyecan uyandırıyor.
ROMA'DA YENİDEN DOĞDU!
Geçen sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edilen Angelino, ocak ayında Roma'ya Leipzig'den kiralık olarak katıldığında, asıl amacı Spinazzola'ya dinlenme fırsatları sunmaktı. Ancak yaz transfer döneminde Roma, 5 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini alarak önemli bir adım attı. Galatasaray'da eleştirilerin hedefinden bir türlü kurtulamayan ve teknik direktör Okan Buruk'un da ilk tercihi olmayı başaramayan Angelino, Roma'da adeta yeniden doğdu.
Roma'daki Ghisolfi yönetiminin ilk resmi transferi olarak kayda geçen Angelino, kısa sürede beklentileri aşarak performansıyla adından söz ettirdi. Bir dönem sadece yedek bir solak oyuncu olarak görülen yıldız, şimdi sol orta sahada ve geniş kanat oyuncusu rollerinde değişmez bir isim haline geldi.
Kimi açılardan Dimarco'nun oyun stilini hatırlatan Angelino, Roma'nın en güvenilir isimlerinden biri olmayı başardı.
DAHL VE ANGELINO STRATEJİSİ
Roma'nın altyapısından gelen genç yetenek Dahl'ın da Angelino'nun yanında yetiştirilmesi, kulübün stratejisinin önemli bir parçası oldu.
Henüz çok fazla süre almamış olan Dahl'ın, Angelino'nun gölgesinde pişmesi hedefleniyor. Tecrübeli futbolcu, saha içinde hem teknik direktör De Rossi'nin hem de Ivan Juric'in güvenini kazanacak zeka ve esnekliği sergilemeyi başardı.
Angelino'nun gösterdiği performans, sadece teknik ekibi değil, taraftarları da şaşırttı. Roma'nın kanatlarında bir lider olarak ön plana çıkan İspanyol oyuncu, bu sezon Dimarco'nun Inter'deki başarısına benzer bir etki yaratma yolunda ilerliyor.
ANGELINO İNTİKAM PEŞİNDE
Angelino, geçen sezon Inter karşısında yaşadığı acı tecrübeyi unutmak ve kendini yeniden kanıtlamak istiyor. İlginç bir şekilde, o maçta üçlü savunmanın merkezinde görev almış ve alışkın olmadığı bu rolde zor anlar yaşamıştı.
Pazar akşamı sahne alan Roma-Inter karşılaşması, mükemmele yakın bir ilk yarıyla başlamış, ancak Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüne rağmen ikinci yarı savunma hataları ve Lukaku'nun kaçırdığı golle kabusa dönüşmüştü.
Angelino'nun, 2-3 biten maçta Inter'in ikinci golünü kendi kalesine atması, gecenin en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak hafızalara kazındı. Thuram'ın hamlesini yanlış tahmin eden İspanyol futbolcu, takımını zor durumda bıraktı.
DUMFRIES'E KARŞI ZORLU PLAN
Teknik direktör Ivan Juric, bu kez Angelino'dan yalnızca savunmada değil, hücumda da önemli bir katkı bekliyor. Dumfries'i durdurmak için sıkı bir savunma yapması gereken Angelino, uygun pozisyonlarda hücuma da destek vermek zorunda kalacak.
Ancak Juric, Hummels ve Hermoso'nun formda olması nedeniyle onu merkezde kullanmayı planlamıyor. Roma, topla yetenekli Angelino'yu hücum odaklı bir bek olarak değerlendirirken, diğer kanatta defansif yönü ağır basan milli futbolcu Zeki Çelik ile dengeyi sağlamayı hedefliyor.
ROMA'DA YENİDEN DOĞDU!
Geçen sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edilen Angelino, ocak ayında Roma'ya Leipzig'den kiralık olarak katıldığında, asıl amacı Spinazzola'ya dinlenme fırsatları sunmaktı. Ancak yaz transfer döneminde Roma, 5 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini alarak önemli bir adım attı. Galatasaray'da eleştirilerin hedefinden bir türlü kurtulamayan ve teknik direktör Okan Buruk'un da ilk tercihi olmayı başaramayan Angelino, Roma'da adeta yeniden doğdu.
Roma'daki Ghisolfi yönetiminin ilk resmi transferi olarak kayda geçen Angelino, kısa sürede beklentileri aşarak performansıyla adından söz ettirdi. Bir dönem sadece yedek bir solak oyuncu olarak görülen yıldız, şimdi sol orta sahada ve geniş kanat oyuncusu rollerinde değişmez bir isim haline geldi.
Kimi açılardan Dimarco'nun oyun stilini hatırlatan Angelino, Roma'nın en güvenilir isimlerinden biri olmayı başardı.
DAHL VE ANGELINO STRATEJİSİ
Roma'nın altyapısından gelen genç yetenek Dahl'ın da Angelino'nun yanında yetiştirilmesi, kulübün stratejisinin önemli bir parçası oldu.
Henüz çok fazla süre almamış olan Dahl'ın, Angelino'nun gölgesinde pişmesi hedefleniyor. Tecrübeli futbolcu, saha içinde hem teknik direktör De Rossi'nin hem de Ivan Juric'in güvenini kazanacak zeka ve esnekliği sergilemeyi başardı.
Angelino'nun gösterdiği performans, sadece teknik ekibi değil, taraftarları da şaşırttı. Roma'nın kanatlarında bir lider olarak ön plana çıkan İspanyol oyuncu, bu sezon Dimarco'nun Inter'deki başarısına benzer bir etki yaratma yolunda ilerliyor.
ANGELINO İNTİKAM PEŞİNDE
Angelino, geçen sezon Inter karşısında yaşadığı acı tecrübeyi unutmak ve kendini yeniden kanıtlamak istiyor. İlginç bir şekilde, o maçta üçlü savunmanın merkezinde görev almış ve alışkın olmadığı bu rolde zor anlar yaşamıştı.
Pazar akşamı sahne alan Roma-Inter karşılaşması, mükemmele yakın bir ilk yarıyla başlamış, ancak Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüne rağmen ikinci yarı savunma hataları ve Lukaku'nun kaçırdığı golle kabusa dönüşmüştü.
Angelino'nun, 2-3 biten maçta Inter'in ikinci golünü kendi kalesine atması, gecenin en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak hafızalara kazındı. Thuram'ın hamlesini yanlış tahmin eden İspanyol futbolcu, takımını zor durumda bıraktı.
DUMFRIES'E KARŞI ZORLU PLAN
Teknik direktör Ivan Juric, bu kez Angelino'dan yalnızca savunmada değil, hücumda da önemli bir katkı bekliyor. Dumfries'i durdurmak için sıkı bir savunma yapması gereken Angelino, uygun pozisyonlarda hücuma da destek vermek zorunda kalacak.
Ancak Juric, Hummels ve Hermoso'nun formda olması nedeniyle onu merkezde kullanmayı planlamıyor. Roma, topla yetenekli Angelino'yu hücum odaklı bir bek olarak değerlendirirken, diğer kanatta defansif yönü ağır basan milli futbolcu Zeki Çelik ile dengeyi sağlamayı hedefliyor.