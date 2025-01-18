Galatasaray'dan Bodrum Basketbol'a büyük fark!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bodrum Basketbol'u konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 100-27'lik skorla sarı kırmızılılar kazandı.



Julie Vanloo, Gökşen Fitik, Meltem Yıldızhan, Anete Steinberga ve Yueru Li beşiyle maça başlayan Galatasaray'da dört oyuncu çift haneli sayı üretti.



Ayşe Cora 17 sayısıyla en skorer oyuncu oldu. Onu 16 sayısıyla Anete Steinberga takip etti. Ayşegül Aladağ 14 sayı, Derin Erdoğan ise 10 sayı üretti.



Bu maçın ardından Galatasaray, ÇBK Mersin mücadelesine hazırlanacak.



1.P: 25-6

2.P: 23-9

3.P: 31-10

4.P: 21-2



