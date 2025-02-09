Galatasaray'dan Adana Demirspor paylaşımı

Galatasaray Kulübü, Adana Demirspor maçı için paylaşım yaptı. Detaylar...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Adana Demirspor paylaşımı
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09 Şubat 2025 19:46
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Galatasaray Kulübü'nün İngilizce hesabından, Adana Demirspor maçıyla ilgili paylaşım yapıldı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında "5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi." ifadeleri kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ın Türkçe hesabından ise "Adana Demirspor, sahadan çekildi." paylaşımı yapıldı.






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