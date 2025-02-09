Galatasaray'dan Adana Demirspor paylaşımı

Galatasaray Kulübü'nün İngilizce hesabından, Adana Demirspor maçıyla ilgili paylaşım yapıldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sarı-kırmızılıların paylaşımında "5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi." ifadeleri kullandı.
Öte yandan Galatasaray'ın Türkçe hesabından ise "Adana Demirspor, sahadan çekildi." paylaşımı yapıldı.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında "5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi." ifadeleri kullandı.
Öte yandan Galatasaray'ın Türkçe hesabından ise "Adana Demirspor, sahadan çekildi." paylaşımı yapıldı.