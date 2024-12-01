Galatasaray'dan Abdülkerim açıklaması!

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçında bileğinden sakatlandı. Kulüp doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Abdülkerim açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2024 22:16
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, ikas Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı.

Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Abdülkerim sekerek kenara geldi. Abdülkerim oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti.

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yener İnce yaptığı açıklamada, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery