Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda final için sahaya çıkacak

Galatasaray Daikin, yarı final ilk maçında 3-1 mağlup olduğu İtalya'nın Chieri'76 ekibine 18 Şubat Salı günü rövanşta konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda final için sahaya çıkacak
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17 Şubat 2025 14:22

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında 18 Şubat Salı günü İtalya'nın Chieri'76 ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Romanya Voleybol Federasyonundan Andrei Savu ile Arnavutluk Voleybol Federasyonundan Konalsi Gjoka hakem ikilisi görev yapacak.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

Galatasaray'ın turu geçebilmesi için rövanşta öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelerek maçı altın sete taşıması ve ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük kurması gerekecek.

Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

 

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