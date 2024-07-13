Galatasaray'da Yusuf Demir'e mecburi arayış!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Demir, LASK Linz maçındaki etkili oyunuyla şaşırtıp Okan Buruk'tan övgü alsa da bu sezon yabancı statüsünde sayılacağı için kadroda düşünülmüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yusuf Demir'e mecburi arayış!
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13 Temmuz 2024 12:25
Geçen sezonu İsviçre'de kiralık olarak geçiren, ancak beklentilerin altında kalan Yusuf Demir, Galatasaray'a geri döndü ve kampa katıldı.

6 milyon Euro'luk bir bonservis yatırımı yapılan 21 yaşındaki oyuncu, LASK Linz maçındaki etkili oyunuyla şaşırtıp Okan Buruk'tan övgü alsa da bu sezon yabancı statüsünde sayılacağı için kadroda düşünülmüyor.

Galatasaray, genç futbolcuya kiralık gideceği ve yeterli süreyi alabileceği bir kulüp arıyor.



EYÜP PEŞİNDE

Sarı-Kırmızılılar, Yusuf'un bu kez Avrupa'da değil, Türkiye'de oynaması yönünde çalışmalar yapıyor. Son olarak Eyüpspor'un Yusuf'la bir görüşme yaptığı bildirildi.  

 
 

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