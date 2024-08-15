Galatasaray'da yoğun mesai: Rabiot

Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot için çalışmalarına hız verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da yoğun mesai: Rabiot
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15 Ağustos 2024 07:44
Galatasaray, Okan Buruk'un en çok istediği isimlerden biri olan Adrien Rabiot için çalışmalarına hız verdi.

Ancak Manchester United, Arsenal ve Liverpool gibi devler de Rabiot'la yakından ilgilendiği için sarı-kırmızılıların bu transferde işi hiç kolay değil.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Galatasaray, bu sert rakiplere rağmen Fransız yıldızı kadroya katmak için tüm şartları zorlamaya kararlı.

Rabiot transferi gerçekleşmezse Galatasaray diğer adaylara yönelecek.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Juventus ile sözleşmesinin bitmesinin ardından İtalyan ekibinden ayrılan 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.





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