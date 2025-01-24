Galatasaray'da transferler 'bitmiyor'

Galatasaray camiasında herkesin dilinden düşürmediği bir slogan var: "Galatasaray'da transfer bitmez!"
Son dönemde yöneticilerin yaptıkları ise bu söylemi havada bırakıyor. Görüşmeler bir noktaya kadar ilerliyor, resmi imzalar atılamıyor. Yıldızların kadroya dahil edilmesini bekleyen Teknik Di rektör Okan Buruk ve taraftarlar, transferler bitmediği için hayal kırıklığına uğruyor.
Son olarak PSG'den Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye kaptırılması bardağı taşıran son damla oldu. Uzun süredir Slovak stoperle temas halinde olan, hatta her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar görüşmeleri sonuçlandıramayınca Fenerbahçe devreye girdi ve yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Benzer durum Okan Buruk'un çok istediği Georges Mikautadze'de de yaşandı.
TRANSFER BİR TÜRLÜ BİTMİYOR
Lyon'la yapılan pazarlıklar çok uzun sürdü. Adeta gıdım gıdım artırılan teklifler Fransızları kızdırdı, Gürcü forvet de ikna edilemeyince transfer rafa kalktı.
Roma'dan Paulo Dybala, Nicola Zalewski ve Mario Hermoso'nun yanı sıra Strasbourg'un sağ beki Guela Doue için "Transfer bitti" mesajı verildi, sonuç yine hüsran. Fluminense'den Jhon Arias da olmadı.
Yaşanan sıkıntının başlıca nedeni olarak Sportif A.Ş.'deki yetki karmaşası gösteriliyor. Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Kavukçu ve İbrahim Hatipoğlu'nu görevlendirmesi sonucu taraflar farklı isimlerle görüştü. Böylece "Yetki kimde?" sorusu ortaya çıktı. Yeni stratejinin Osimhen'i Galatasaray'a getiren George Gardi üzerinden yürütülmesi bekleniyor.
Son dönemde yöneticilerin yaptıkları ise bu söylemi havada bırakıyor. Görüşmeler bir noktaya kadar ilerliyor, resmi imzalar atılamıyor. Yıldızların kadroya dahil edilmesini bekleyen Teknik Di rektör Okan Buruk ve taraftarlar, transferler bitmediği için hayal kırıklığına uğruyor.
Son olarak PSG'den Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye kaptırılması bardağı taşıran son damla oldu. Uzun süredir Slovak stoperle temas halinde olan, hatta her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar görüşmeleri sonuçlandıramayınca Fenerbahçe devreye girdi ve yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Benzer durum Okan Buruk'un çok istediği Georges Mikautadze'de de yaşandı.
TRANSFER BİR TÜRLÜ BİTMİYOR
Lyon'la yapılan pazarlıklar çok uzun sürdü. Adeta gıdım gıdım artırılan teklifler Fransızları kızdırdı, Gürcü forvet de ikna edilemeyince transfer rafa kalktı.
Roma'dan Paulo Dybala, Nicola Zalewski ve Mario Hermoso'nun yanı sıra Strasbourg'un sağ beki Guela Doue için "Transfer bitti" mesajı verildi, sonuç yine hüsran. Fluminense'den Jhon Arias da olmadı.
Yaşanan sıkıntının başlıca nedeni olarak Sportif A.Ş.'deki yetki karmaşası gösteriliyor. Başkan Dursun Özbek'in Abdullah Kavukçu ve İbrahim Hatipoğlu'nu görevlendirmesi sonucu taraflar farklı isimlerle görüştü. Böylece "Yetki kimde?" sorusu ortaya çıktı. Yeni stratejinin Osimhen'i Galatasaray'a getiren George Gardi üzerinden yürütülmesi bekleniyor.