Galatasaray'da transfer yorumu!

Galatasaray'da transfer döneminde eleştirilen Başkan Dursun Özbek ve ekibi kadroya katılan isimlerin performansı nedeniyle rahatladı.
Victor Osimhen, Gabriel Sara ve ve Ismail Jakobs'un performansı transferlerin başarısını gösterdi.
Osimhen'in çalışkanlığı ve uyumu ile takımın çehresini değiştirdiğini dile getiren yöneticiler, Sara ve Jabobs'un ise kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdiğini dile getirdiler.
Diğer taraftan Elias Jelert ve Roland Sallai'nin de orta vadede bu denklemin içine gireceğini aktaran sarı-kırmızılı yetkililer "Haftalar ilerledikçe ne kadar doğru karar verdiğimiz anlaşılacak" dediler.
Victor Osimhen, Gabriel Sara ve ve Ismail Jakobs'un performansı transferlerin başarısını gösterdi.
Osimhen'in çalışkanlığı ve uyumu ile takımın çehresini değiştirdiğini dile getiren yöneticiler, Sara ve Jabobs'un ise kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdiğini dile getirdiler.
Diğer taraftan Elias Jelert ve Roland Sallai'nin de orta vadede bu denklemin içine gireceğini aktaran sarı-kırmızılı yetkililer "Haftalar ilerledikçe ne kadar doğru karar verdiğimiz anlaşılacak" dediler.