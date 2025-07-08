Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya fesih!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Bodrum FK'ye kiraladığı Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini fesih etmeye hazırlanıyor.

calendar 08 Temmuz 2025 08:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya fesih!
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Galatasaray'ın geniş kadrosunda da yer bulamayan Taylan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshediliyor.

Son olarak geçen sezon Bodrum FK'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki orta saha kendisine kulüp aramaya başlarken, tarafların kısa sürede sözleşmeyi feshetmesi bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydetti. 

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