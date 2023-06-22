Galatasaray'da son aday Rabiot

Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi biten Adrien Rabiot'un temsilcisiyle temasa geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da son aday Rabiot
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22 Haziran 2023 17:38
Orta sahaya transfer yapma karar Galatasaray'da çalışmalar hız kazanmış durumda. Yeni transferlerini kamp dönemine ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştirmek isteyen Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi.

YENİ ADAY RABIOT

Bir süredir Leandro Paredes'i gündeminde tutan Galatasaray, bu kez Adrien Rabiot'a yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi biten Fransız futbolcunun transferi için temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

Juventus'ta geçen sezon 48 maça çıkan Fransız yıldız, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.



 
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