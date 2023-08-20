Galatasaray'da savunma geçit vermiyor

Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, rakiplerine geçit vermiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi maçta da kalesini gole kapattı.
Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki 5 mücadelede 7 gol atarken rakiplerine gol izni vermedi.
Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi maçta da kalesini gole kapattı.
Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki 5 mücadelede 7 gol atarken rakiplerine gol izni vermedi.