Galatasaray'da savunma geçit vermiyor

Galatasaray, çıktığı son 5 resmi maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da savunma geçit vermiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2023 01:15
Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, rakiplerine geçit vermiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi maçta da kalesini gole kapattı.

Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki 5 mücadelede 7 gol atarken rakiplerine gol izni vermedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery