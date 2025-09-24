Galatasaray'da Sane, koşuda birinci!

Galatasaray'da Leroy Sane, Konyaspor maçının en fazla mesafe kateden oyuncusu oldu.
OPTA'nın hazırladığı analizde Cimbom maç boyunca 109.76 kilometre koştu. Sane ise 10.96 kilometre ile sarı-kırmızılı takımda ilk sırada geldi. ,
SALLAI İKİNCİ
Sarı-kırmızılı takımda Roland Sallai de 10.60 kilometre ile ikinci sırada yer aldı.
