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Galatasaray'da Salih Özcan sürprizi!

Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'nun ayrılık ihtimallerine karşılık Galatasaray'ın Salih Özcan'ı gündemine dahil ettiği belirtildi.

calendar 28 Mayıs 2025 08:40 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 09:05
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Salih Özcan sürprizi!
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Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu, yedek kulübesine hapsoldu. Bu iki oyuncunun kulübe ayrılık talebinde bulunacağı ve gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülüyor.

Kerem ve Berkan için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı gelen bilgiler arasında....

Orta sahada alternatiflere ihtiyaç duyacak Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine ise Salih Özcan'ın girdiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Salih, kariyerine Türkiye'de devam etmeye olumlu yaklaştı.

6 VE 8 NUMARA OYNUYOR

A Milli Takım'a düzenli çağrılan 27 yaşındaki oyuncu, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor. 

 

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