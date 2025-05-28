Galatasaray'da Salih Özcan sürprizi!

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

6 VE 8 NUMARA OYNUYOR

Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu, yedek kulübesine hapsoldu. Bu iki oyuncunun kulübe ayrılık talebinde bulunacağı ve gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülüyor.Kerem ve Berkan için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı gelen bilgiler arasında....Orta sahada alternatiflere ihtiyaç duyacak Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine ise Salih Özcan'ın girdiği belirtildi.Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Salih, kariyerine Türkiye'de devam etmeye olumlu yaklaştı.A Milli Takım'a düzenli çağrılan 27 yaşındaki oyuncu, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor.