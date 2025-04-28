Galatasaray'da Sacha Boey planı!

Bayern Münih, geçtiğimiz sene ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fransız futbolcunun Bayern Münih'teki durumunu yakından takip eden Galatasaray'ın transfer planı için Alman basınından yeni bir iddia gündeme geldi.
GALATASARAY'IN TRANSFER PLANI
Alman basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Boey'u ilk aşamada satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Galatasaray'ın Boey'i bu şekilde transfer etmesinin Bayern Münih'e ilk anda nakit kazandırmayacağı ancak Bayern Münih'in Fransız oyuncunun maaşının bir kısmından tasarruf sağlayacağı öne sürüldü.
BAYERN'DEN AÇIKLAMA
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, geçtiğimiz günlerde Sacha Boey'in geleceği için, "Sacha Boey için ne Türkiye'den ne Galatasaray'dan bir teklif gelmedi. Ne olacağını sakince konuşacağız." demişti.
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferi sonrası sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sergileyemeyen Sacha Boey, Alman ekibinde çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.
Fransız futbolcunun Bayern Münih'teki durumunu yakından takip eden Galatasaray'ın transfer planı için Alman basınından yeni bir iddia gündeme geldi.
GALATASARAY'IN TRANSFER PLANI
Alman basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Boey'u ilk aşamada satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Galatasaray'ın Boey'i bu şekilde transfer etmesinin Bayern Münih'e ilk anda nakit kazandırmayacağı ancak Bayern Münih'in Fransız oyuncunun maaşının bir kısmından tasarruf sağlayacağı öne sürüldü.
BAYERN'DEN AÇIKLAMA
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, geçtiğimiz günlerde Sacha Boey'in geleceği için, "Sacha Boey için ne Türkiye'den ne Galatasaray'dan bir teklif gelmedi. Ne olacağını sakince konuşacağız." demişti.
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferi sonrası sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sergileyemeyen Sacha Boey, Alman ekibinde çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.