Galatasaray'da rekorların haftası: Icardi, Osimhen, Okan Buruk

Galatasaray , bu sezon hem ligde hem Avrupa sahnesinde müthiş bir ivmeyle yoluna devam ediyor.

Süper Lig'de üst üste üçüncü sezonda 10 maçta 9 galibiyet alarak zirveye yerleşen Sarı-Kırmızılılar, istatistiklerde de rakiplerine fark attı.

Cimbom, ligde en az gol yiyen takım (5) olma unvanını korurken, en çok gol atan ekip (25) olarak da hücumda gücünü kanıtladı.

OKAN BURUK'TAN TARİHİ BAŞARI

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında gösterdiği performansla Türk futbol tarihine geçti.

Buruk, çıktığı 120 lig maçında 100 galibiyet elde ederek bu başarıya en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Sadece saha içi skorlarıyla değil, takım kimyası ve istikrarıyla da dikkat çeken genç teknik adam, taraftarın gönlünde şimdiden efsaneler arasında yerini aldı.

ICARDI ZİRVEYE KOŞUYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de rekorlara göz dikti.

Şu ana kadar ligde Giresunspor dışında karşılaştığı 23 takımın 22'sine gol atan Icardi, toplamda 67 gole ulaştı.

Yıldız forvet, 6 gol daha atması halinde 72 gollü Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

OSIMHEN'DEN İNANILMAZ PERFORMANS

Sarı-kırmızılı formayla 50. maçına çıkan Victor Osimhen, performansıyla adeta fark yaratıyor.

Nijeryalı golcü, bu süreçte 43 gol ve 7 asist üreterek maç başına 1 gollük ortalama yakaladı.

Osimhen'in bu istatistiği, Galatasaray tarihindeki en etkileyici başlangıçlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, hem bireysel hem takım olarak yakaladığı bu tarihi formuyla sezonun geri kalanına büyük umutlarla bakıyor.