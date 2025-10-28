28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Galatasaray'da rekorların haftası: Icardi, Osimhen, Okan Buruk

Aslantepe'deki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Galatasaray'da Okan Buruk, Icardi ve Osimhen'in bireysel başarıları da göz kamaştırıyor.

28 Ekim 2025 10:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da rekorların haftası: Icardi, Osimhen, Okan Buruk


Galatasaray, bu sezon hem ligde hem Avrupa sahnesinde müthiş bir ivmeyle yoluna devam ediyor.
 
Süper Lig'de üst üste üçüncü sezonda 10 maçta 9 galibiyet alarak zirveye yerleşen Sarı-Kırmızılılar, istatistiklerde de rakiplerine fark attı.
 
Cimbom, ligde en az gol yiyen takım (5) olma unvanını korurken, en çok gol atan ekip (25) olarak da hücumda gücünü kanıtladı.
 
 
OKAN BURUK'TAN TARİHİ BAŞARI
 
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında gösterdiği performansla Türk futbol tarihine geçti.
 
Buruk, çıktığı 120 lig maçında 100 galibiyet elde ederek bu başarıya en hızlı ulaşan teknik adam oldu.
 
Sadece saha içi skorlarıyla değil, takım kimyası ve istikrarıyla da dikkat çeken genç teknik adam, taraftarın gönlünde şimdiden efsaneler arasında yerini aldı.
 
 
ICARDI ZİRVEYE KOŞUYOR
 
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de rekorlara göz dikti.
 
Şu ana kadar ligde Giresunspor dışında karşılaştığı 23 takımın 22'sine gol atan Icardi, toplamda 67 gole ulaştı.
 
Yıldız forvet, 6 gol daha atması halinde 72 gollü Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıracak.
 
 
OSIMHEN'DEN İNANILMAZ PERFORMANS
 
Sarı-kırmızılı formayla 50. maçına çıkan Victor Osimhen, performansıyla adeta fark yaratıyor.
 
Nijeryalı golcü, bu süreçte 43 gol ve 7 asist üreterek maç başına 1 gollük ortalama yakaladı.
 
Osimhen'in bu istatistiği, Galatasaray tarihindeki en etkileyici başlangıçlardan biri olarak kayıtlara geçti.
 
Galatasaray, hem bireysel hem takım olarak yakaladığı bu tarihi formuyla sezonun geri kalanına büyük umutlarla bakıyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
