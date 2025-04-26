Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

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17: 33 Dursun Özbek: "Galatasaray için önümüzdeki dönemde başarıya yürüyeceğiz. Doğrulardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz."



17: 30 Dursun Özbek: "Galatasaray'ın her kuruşu, geleceğe dair sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Galatasaraylı'nın hayallerinin sonu olmaz. Bu hayallere ulaşmak için bu 3 senedir çok önemli adımlar attık. Karşımıza kurulmuş olan kirli ittifaklara, yalanlara, bizi saha dışına çekmeye çalışanlara karşı hep doğru olanı yaptık."

"Galatasaray için önümüzdeki dönemde başarıya yürüyeceğiz. Doğrulardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.""Galatasaray'ın her kuruşu, geleceğe dair sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Galatasaraylı'nın hayallerinin sonu olmaz. Bu hayallere ulaşmak için bu 3 senedir çok önemli adımlar attık. Karşımıza kurulmuş olan kirli ittifaklara, yalanlara, bizi saha dışına çekmeye çalışanlara karşı hep doğru olanı yaptık."

Dursun Özbek:

10:56 Dursun Özbek: "A Takım için faaliyetler, 30 dönümü kapsıyor. 100 dönüm daha devreye almamız gereken arsa var. 4.500 metrekare kapalı alanı olan, altyapı ve kadın takımına hizmet edecek binanın projesi bitti, ruhsat başvurusunda bulunduk. Ruhsatı alır almaz faaliyetlere başlayacağız. 6-8 ay çerçevesinde bu tesisi de bitirmeyi planlıyoruz."

10:54 Dursun Özbek:



"186 tane yaklaşık rezidans şeklinde konut yaptık. 5-6 tane ticari bölüm vardı. Bunların büyük kısmını sattık. Şu anda satacağımız 56 tane konut var, 5 tane ticari alan var. Bugüne kadar satışlardan 1.3 milyar TL seviyesinde fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur."



10:50 Dursun Özbek:



"Bugünkü değerleri itibarıyla hesabı yaptığımız zaman, Emlak Konut'un tecrübesi ve bugünkü gayrimenkullerin durumu itibarıyla yapılan değerlendirmedir, konutların satışını yaptığımız zaman elde edeceğimiz hasılat 17.8 milyar TL. Buranın yapılması için ne harcanacak, yaklaşık 890 milyon TL'lik kısmı Emlak Konut'a ödenecek pazarlama masrafları için, yaklaşık tahmini inşaat maliyeti 7.892 milyar TL'dir. Bunlar son derece sarih."



10.45 Dursun Özbek:



"Riva'da şu ana kadar satılan gayrımenkulun Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. Buna birinci etap diyoruz. İkinci etabın inşasına başlandı. Emlak Konu ile yapılan anlaşma gereği ikinci etapta 554 tane villa ve ticari alanlar var. Yeni sözleşmede 554 villanın hasılatının tamamı Galatasaray'a geliyor."



10: 32 Dursun Özbek: "







10:29 Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda planlanan yenilikleri açıkladı.



Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda planlanan yenilikleri açıkladı. Sermaye artışından 1.7 milyar TL, yatırımcılarımızdan kaynak oluşturduk. Bu kaynağın 1.5 milyar TL'sini Bankalar Birliği konsorsiyumundaki borcumuzu, 1 milyar 300 milyon TL seviyesine indirdik. Yaklaşık 35 milyon dolar çerçevesinde artık Bankalar Birliği'ne ödemememiz gereken borcumuz var. 35 milyon dolar çerçevesinde geçmiş faaliyetlerden kaynaklı borçlarımız var. İlk 2022'de yetki talep ettiğimizde, aldığımız yetki içinde bu faaliyetlerin ödenmesi için gereken para 100 milyon dolar çerçevesindeydi. Bugün hem Bankalar Birliği ödemesi hem geçmiş borçlarımız için ödenmesi gereken para 70 milyon dolar seviyesine inmiştir."



"GALATASARAYLILAR'IN ÇOK SEVDİĞİ MAYIS AYI GELDİ"



1 0:14 Dursun Özbek: "Zaten Galatasaraylılar'ın çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar, söz verdiğimiz gibi o yıldız da gelsin." "Zaten Galatasaraylılar'ın çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar, söz verdiğimiz gibi o yıldız da gelsin."