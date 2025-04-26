Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu, gerçekleştirildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haliç Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan yoplantıda yeterli çoğunluk aranmadı.
İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR...
17: 33 Dursun Özbek: "Galatasaray için önümüzdeki dönemde başarıya yürüyeceğiz. Doğrulardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz."
17: 30 Dursun Özbek: "Galatasaray'ın her kuruşu, geleceğe dair sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Galatasaraylı'nın hayallerinin sonu olmaz. Bu hayallere ulaşmak için bu 3 senedir çok önemli adımlar attık. Karşımıza kurulmuş olan kirli ittifaklara, yalanlara, bizi saha dışına çekmeye çalışanlara karşı hep doğru olanı yaptık."
17:14 Galatasaray'ın 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.
"TRANSFERLER SOSYAL MEDYAYLA YAPILIYOR" SÖYLENTİSİ
17:08 Dursun Özbek: "Transferler sosyal medyayla yapılıyor diye söyleniyor, Galatasaray Spor Kulübü'nde benim dönemimde hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Transferlerin yapılması tamamen scout ekibimiz, hocamız ve yönetimimizin verdiği kararlarla oluyor.
STAT KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI...
17:00 Dursun Özbek: "Stadyumun kapasitesinin artırılması... Kale arkası koltuklarının kaldırılması için UEFA, beş ülkeye müsaade etti. Türkiye aralarında yok. Biz UEFA'yı bu konuda baskı altına almaya çalışıyoruz, Türkiye'yi bu kapsama alması için gayret sarf ediyoruz. Bunu başarırsak kapasite artırmak mümkün olacak."
"HELVAYI YAPTIKTAN SONRA PAYLAŞACAĞIM"
16.54 Dursun Özbek: "Kalbimdekini net ifade edemiyorum, etmek de istemiyorum. Rakiplerimizin davranış biçiminin farkındasınız. İşi bitirdikten, helvayı yaptıktan sonra paylaşacağım. Kaldıramayacağım taşı, kaldırmaya çalışmıyorum. Her proje, Galatasaray Spor Kulübü'nün değerleri itibarıyla yapılabilecek bir proje. Her tarafını inceledikten sonra o projenin peşine gidiyorum. Arsanın tahsisini al, şuraya at. Geçmişte Galatasaray'a zararlar verdi bu, bizzat yaşadım."
"BİNİCİLİK TESİSLERİMİZİ KULLANAMIYORUZ"
16.51 Dursun Özbek: "Binicilik tesislerimizi şu anda kullanamıyoruz. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, buradaki kontratımızı uzatmadı belli sebepler öne sürerek. Esasında Maslak'taki tesiste binicilik faaliyetimiz yok. 80'e yakın ahır yapılmış, onlar da çok bakımsız. Biniciliğin Galatasaray'ın bir şubesi olması önemli, lisansımız altında yarışan sporcularımız var ama tesisimiz yok."
"ŞEFFAFLIKTAN ÖDÜN VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
16:48 Dursun Özbek: "15-16'ya yakın konuşmacı, gerek bütçe üzerinde gerekse diğer konular üzerinde konuşmalar yaptı. Notlar almaya çalıştım. Her defasında konuştuğumuz bir konu var. Sportif AŞ'nin bütçesinde bu Galatasaray Spor Kulübü genel kurullarında konuşulması, bütçesini değil sadece, faaliyetlerinin burada dile getirilmesi hep tartışılıyor. Bu konuyla ilgili tabii herkes bir yerden bir görüş alıyor, biz de defaatle bu konularla ilgili görüşme yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir diye konuşurken, SPK tarafından hoş karşılanmayacağı dile getiriliyor. Yönetim olarak bizim ne Sportif AŞ'nin ne kulübün şeffaflığından ödün vermemiz mümkün değil."
12:00 Dursun Özbek: "Biz 2023/24 sezonunda 295 milyon euro gelir kaydetmişiz. 2024/25'te 272 milyon euro gelir kaydetmişiz. Önümüzdeki 5 sezon boyunca, sportif başarımızla artarak devam edecek."
11.50 Dursun Özbek: "Basit ama üzerinde durmamız gereken, Galatasaray Spor Kulübü ve iştirakleri çerçevesinde bilinmesi gereken bir husus var. Yürüttüğümüz sportif faaliyetler çerçevesinde devamlılık söz konusu. Değerli sporcularımız ve çalışanlarımıza taahhütlerimiz önümüdeki yıllara da sirayet ediyor. Sportif AŞ'nin 2029 yılına kadar nakdi yükümlülükleri, yaklaşık 317 milyon euro, 15.8 milyar TL."
11:48 Dursun Özbek: "Kulübümüzün, Sportif AŞ'ye 4.5 milyar TL mertebesinde borcu var. Kemerburgaz'daki tesisin, Sportif AŞ'ye kiralanmasıyla bu borcu aşağıya çekeceğiz."
11:35 Dursun Özbek: "Stadyumumuzda revizyon çalışmaları yapıyoruz. Stadın içindeki led panoların mali getirisi çok büyük. Üst kısımlarda iki kat daha led panolar koymak suretiyle reklam verilebilir alanı 1743 metrekareye çıkarıyoruz. Senede yaklaşık 3.5 milyon euro katkı veren bu ledler, yaklaşık 10 milyon euro katkı verecek."
11:13 Dursun Özbek: "Vadi İstanbul projesi, Galatasaray'ın imajını fersah fersah yukarı çıkaracaktır. Tüm branşları oraya toplayacağız. Projenin toplamı, yaklaşık 150 bin metrekare inşaattır. Bu miktarlar, bu görüntüler sizi şöyle bir düşünceye sevk edebilir, biz bunu nasıl yapacağız? Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda biz birbirimizi sevince, Galatasaray'ın altından kalkamayacağı hiçbir proje yok. Ben bu projelere inandığım için sizlerin gündemine getirdim. Bu projenin imar plan çalışmalarını yaptım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduğumuz proje ile imar çalışmalarını yaptık, projelerini bitirdik. Sayın Bakan ile görüştüm. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden onay alıp çalışmaya başlayacağız."
11:10 Dursun Özbek: "Kemerburgaz'daki birinci faz için 1 milyar TL harcama yaptık. Yaklaşık 700 milyon TL'si Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi bünyesinden ödenmiştir. 300 milyon TL, sponsorlarımızdan kaynaklanan destekle sağlanmıştır."
11:02 Dursun Özbek: "Kadın futbol takımı için bir yerleşke planladık. Kemerburgaz'da, Florya'daki gibi tribünlü saha yapıyoruz. Maçları da burada yapacaklar. Antrenman fasiliteleri gelişmiş bir tesis olarak hizmet verecek."
"FUTBOL A TAKIMI ARTIK KEMERBURGAZ'DA"
11:00 Dursun Özbek: "Kemerburgaz'da inşa ettiğimiz tesisin Galatasaray'a yüz yıllar boyu hizmet edeceğini düşünüyorum. Florya 50 sene evvel yapıldı. 50 senede futbol ekonomisi ve dünya futbolunun nereye geldiğine bakarsak bu tesise ihtiyacımız olduğunu görülür. 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesislerin iki nizami futbol sahasının inşaatı tamamlandı. Futbol A takımımız artık çalışmalarını yeni tesisimizde gerçekleştirmektedir. Sezon başındaki kamplarımızı da burada yapmayı planlıyoruz."
10:58 Dursun Özbek: "Bu tesisi yapıyor, Kemerburgaz'ı yapıyoruz. Kemerburgaz, bir değer olarak uhdemizde duruyor. Bize son derece büyük parasal fayda sağlıyor. A futbol takımımızın yerleşkesi olan birinci kısmı yaptık. Birinci kısmı değerlendirdik. Değerlendirme şirketinden destek aldık. Galatasaray Sportif AŞ'ye uzun vadeli kiraladık. Sadece a takım yerleşkesini... Buradan kaynaklanan parayla sermaye artışını realize ettik. Yaklaşık bedel 2.6 milyar TL idi. Altyapı ve akademi tesisinin değerlendirmesini de yapıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye yaklaşık 4.5 milyar TL mertebesinde borcu var. Bu borcun ödenmesinde katkı verecek husus, akademi kısmının değerlendirmesini yaparak uzun vadeli Sportif AŞ'ye kiralamak. Bu çalışmaları da yapıyoruz. Yakın zamanda göreceksiniz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye borcu azalacak, amacımız yakın zamanda bu borcu tamamen tasfiye etmektir."
10:56 Dursun Özbek: "A Takım için faaliyetler, 30 dönümü kapsıyor. 100 dönüm daha devreye almamız gereken arsa var. 4.500 metrekare kapalı alanı olan, altyapı ve kadın takımına hizmet edecek binanın projesi bitti, ruhsat başvurusunda bulunduk. Ruhsatı alır almaz faaliyetlere başlayacağız. 6-8 ay çerçevesinde bu tesisi de bitirmeyi planlıyoruz."
10:54 Dursun Özbek: "186 tane yaklaşık rezidans şeklinde konut yaptık. 5-6 tane ticari bölüm vardı. Bunların büyük kısmını sattık. Şu anda satacağımız 56 tane konut var, 5 tane ticari alan var. Bugüne kadar satışlardan 1.3 milyar TL seviyesinde fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur."
10:50 Dursun Özbek: "Bugünkü değerleri itibarıyla hesabı yaptığımız zaman, Emlak Konut'un tecrübesi ve bugünkü gayrimenkullerin durumu itibarıyla yapılan değerlendirmedir, konutların satışını yaptığımız zaman elde edeceğimiz hasılat 17.8 milyar TL. Buranın yapılması için ne harcanacak, yaklaşık 890 milyon TL'lik kısmı Emlak Konut'a ödenecek pazarlama masrafları için, yaklaşık tahmini inşaat maliyeti 7.892 milyar TL'dir. Bunlar son derece sarih."
10.45 Dursun Özbek: "Riva'da şu ana kadar satılan gayrımenkulun Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. Buna birinci etap diyoruz. İkinci etabın inşasına başlandı. Emlak Konu ile yapılan anlaşma gereği ikinci etapta 554 tane villa ve ticari alanlar var. Yeni sözleşmede 554 villanın hasılatının tamamı Galatasaray'a geliyor."
10: 32 Dursun Özbek: "Sermaye artışından 1.7 milyar TL, yatırımcılarımızdan kaynak oluşturduk. Bu kaynağın 1.5 milyar TL'sini Bankalar Birliği konsorsiyumundaki borcumuzu, 1 milyar 300 milyon TL seviyesine indirdik. Yaklaşık 35 milyon dolar çerçevesinde artık Bankalar Birliği'ne ödemememiz gereken borcumuz var. 35 milyon dolar çerçevesinde geçmiş faaliyetlerden kaynaklı borçlarımız var. İlk 2022'de yetki talep ettiğimizde, aldığımız yetki içinde bu faaliyetlerin ödenmesi için gereken para 100 milyon dolar çerçevesindeydi. Bugün hem Bankalar Birliği ödemesi hem geçmiş borçlarımız için ödenmesi gereken para 70 milyon dolar seviyesine inmiştir."
10:29 Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda planlanan yenilikleri açıkladı.
"GALATASARAYLILAR'IN ÇOK SEVDİĞİ MAYIS AYI GELDİ"
10:14 Dursun Özbek: "Zaten Galatasaraylılar'ın çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar, söz verdiğimiz gibi o yıldız da gelsin."
"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"
10:13 Dursun Özbek: "Son iki sezonu rekorları alt üst ederek ve şampiyon bitiren takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu seneyi çifte kupa ile tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluk, çok önemli bir adım olacak. Son ana kadar konsantrasyonumuzu bozuyoruz."
10.10 Dursun Özbek: "Bana ve arkadaşlarıma görevi vereli yaklaşık 34 aylık bir zaman geçti. Bugün son 11 aylık dönemi değerlendirecek, önümüzdeki dönemin bütçe planlamasını paylaşacağız."
10.02 Galatasaray 2025/26 Olağan Bütçe Toplantısı'nda Divan Başkanı olarak Eşref Alaçayır seçildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan yoplantıda yeterli çoğunluk aranmadı.
İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR...
17: 33 Dursun Özbek: "Galatasaray için önümüzdeki dönemde başarıya yürüyeceğiz. Doğrulardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz."
17: 30 Dursun Özbek: "Galatasaray'ın her kuruşu, geleceğe dair sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Galatasaraylı'nın hayallerinin sonu olmaz. Bu hayallere ulaşmak için bu 3 senedir çok önemli adımlar attık. Karşımıza kurulmuş olan kirli ittifaklara, yalanlara, bizi saha dışına çekmeye çalışanlara karşı hep doğru olanı yaptık."
17:14 Galatasaray'ın 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.
"TRANSFERLER SOSYAL MEDYAYLA YAPILIYOR" SÖYLENTİSİ
17:08 Dursun Özbek: "Transferler sosyal medyayla yapılıyor diye söyleniyor, Galatasaray Spor Kulübü'nde benim dönemimde hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Transferlerin yapılması tamamen scout ekibimiz, hocamız ve yönetimimizin verdiği kararlarla oluyor.
STAT KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI...
17:00 Dursun Özbek: "Stadyumun kapasitesinin artırılması... Kale arkası koltuklarının kaldırılması için UEFA, beş ülkeye müsaade etti. Türkiye aralarında yok. Biz UEFA'yı bu konuda baskı altına almaya çalışıyoruz, Türkiye'yi bu kapsama alması için gayret sarf ediyoruz. Bunu başarırsak kapasite artırmak mümkün olacak."
"HELVAYI YAPTIKTAN SONRA PAYLAŞACAĞIM"
16.54 Dursun Özbek: "Kalbimdekini net ifade edemiyorum, etmek de istemiyorum. Rakiplerimizin davranış biçiminin farkındasınız. İşi bitirdikten, helvayı yaptıktan sonra paylaşacağım. Kaldıramayacağım taşı, kaldırmaya çalışmıyorum. Her proje, Galatasaray Spor Kulübü'nün değerleri itibarıyla yapılabilecek bir proje. Her tarafını inceledikten sonra o projenin peşine gidiyorum. Arsanın tahsisini al, şuraya at. Geçmişte Galatasaray'a zararlar verdi bu, bizzat yaşadım."
"BİNİCİLİK TESİSLERİMİZİ KULLANAMIYORUZ"
16.51 Dursun Özbek: "Binicilik tesislerimizi şu anda kullanamıyoruz. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, buradaki kontratımızı uzatmadı belli sebepler öne sürerek. Esasında Maslak'taki tesiste binicilik faaliyetimiz yok. 80'e yakın ahır yapılmış, onlar da çok bakımsız. Biniciliğin Galatasaray'ın bir şubesi olması önemli, lisansımız altında yarışan sporcularımız var ama tesisimiz yok."
"ŞEFFAFLIKTAN ÖDÜN VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
16:48 Dursun Özbek: "15-16'ya yakın konuşmacı, gerek bütçe üzerinde gerekse diğer konular üzerinde konuşmalar yaptı. Notlar almaya çalıştım. Her defasında konuştuğumuz bir konu var. Sportif AŞ'nin bütçesinde bu Galatasaray Spor Kulübü genel kurullarında konuşulması, bütçesini değil sadece, faaliyetlerinin burada dile getirilmesi hep tartışılıyor. Bu konuyla ilgili tabii herkes bir yerden bir görüş alıyor, biz de defaatle bu konularla ilgili görüşme yaparken nelere dikkat etmemiz gerekir diye konuşurken, SPK tarafından hoş karşılanmayacağı dile getiriliyor. Yönetim olarak bizim ne Sportif AŞ'nin ne kulübün şeffaflığından ödün vermemiz mümkün değil."
12:00 Dursun Özbek: "Biz 2023/24 sezonunda 295 milyon euro gelir kaydetmişiz. 2024/25'te 272 milyon euro gelir kaydetmişiz. Önümüzdeki 5 sezon boyunca, sportif başarımızla artarak devam edecek."
11.50 Dursun Özbek: "Basit ama üzerinde durmamız gereken, Galatasaray Spor Kulübü ve iştirakleri çerçevesinde bilinmesi gereken bir husus var. Yürüttüğümüz sportif faaliyetler çerçevesinde devamlılık söz konusu. Değerli sporcularımız ve çalışanlarımıza taahhütlerimiz önümüdeki yıllara da sirayet ediyor. Sportif AŞ'nin 2029 yılına kadar nakdi yükümlülükleri, yaklaşık 317 milyon euro, 15.8 milyar TL."
11:48 Dursun Özbek: "Kulübümüzün, Sportif AŞ'ye 4.5 milyar TL mertebesinde borcu var. Kemerburgaz'daki tesisin, Sportif AŞ'ye kiralanmasıyla bu borcu aşağıya çekeceğiz."
11:35 Dursun Özbek: "Stadyumumuzda revizyon çalışmaları yapıyoruz. Stadın içindeki led panoların mali getirisi çok büyük. Üst kısımlarda iki kat daha led panolar koymak suretiyle reklam verilebilir alanı 1743 metrekareye çıkarıyoruz. Senede yaklaşık 3.5 milyon euro katkı veren bu ledler, yaklaşık 10 milyon euro katkı verecek."
11:13 Dursun Özbek: "Vadi İstanbul projesi, Galatasaray'ın imajını fersah fersah yukarı çıkaracaktır. Tüm branşları oraya toplayacağız. Projenin toplamı, yaklaşık 150 bin metrekare inşaattır. Bu miktarlar, bu görüntüler sizi şöyle bir düşünceye sevk edebilir, biz bunu nasıl yapacağız? Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda biz birbirimizi sevince, Galatasaray'ın altından kalkamayacağı hiçbir proje yok. Ben bu projelere inandığım için sizlerin gündemine getirdim. Bu projenin imar plan çalışmalarını yaptım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduğumuz proje ile imar çalışmalarını yaptık, projelerini bitirdik. Sayın Bakan ile görüştüm. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden onay alıp çalışmaya başlayacağız."
11:10 Dursun Özbek: "Kemerburgaz'daki birinci faz için 1 milyar TL harcama yaptık. Yaklaşık 700 milyon TL'si Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi bünyesinden ödenmiştir. 300 milyon TL, sponsorlarımızdan kaynaklanan destekle sağlanmıştır."
11:02 Dursun Özbek: "Kadın futbol takımı için bir yerleşke planladık. Kemerburgaz'da, Florya'daki gibi tribünlü saha yapıyoruz. Maçları da burada yapacaklar. Antrenman fasiliteleri gelişmiş bir tesis olarak hizmet verecek."
"FUTBOL A TAKIMI ARTIK KEMERBURGAZ'DA"
11:00 Dursun Özbek: "Kemerburgaz'da inşa ettiğimiz tesisin Galatasaray'a yüz yıllar boyu hizmet edeceğini düşünüyorum. Florya 50 sene evvel yapıldı. 50 senede futbol ekonomisi ve dünya futbolunun nereye geldiğine bakarsak bu tesise ihtiyacımız olduğunu görülür. 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesislerin iki nizami futbol sahasının inşaatı tamamlandı. Futbol A takımımız artık çalışmalarını yeni tesisimizde gerçekleştirmektedir. Sezon başındaki kamplarımızı da burada yapmayı planlıyoruz."
10:58 Dursun Özbek: "Bu tesisi yapıyor, Kemerburgaz'ı yapıyoruz. Kemerburgaz, bir değer olarak uhdemizde duruyor. Bize son derece büyük parasal fayda sağlıyor. A futbol takımımızın yerleşkesi olan birinci kısmı yaptık. Birinci kısmı değerlendirdik. Değerlendirme şirketinden destek aldık. Galatasaray Sportif AŞ'ye uzun vadeli kiraladık. Sadece a takım yerleşkesini... Buradan kaynaklanan parayla sermaye artışını realize ettik. Yaklaşık bedel 2.6 milyar TL idi. Altyapı ve akademi tesisinin değerlendirmesini de yapıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye yaklaşık 4.5 milyar TL mertebesinde borcu var. Bu borcun ödenmesinde katkı verecek husus, akademi kısmının değerlendirmesini yaparak uzun vadeli Sportif AŞ'ye kiralamak. Bu çalışmaları da yapıyoruz. Yakın zamanda göreceksiniz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye borcu azalacak, amacımız yakın zamanda bu borcu tamamen tasfiye etmektir."
10:56 Dursun Özbek: "A Takım için faaliyetler, 30 dönümü kapsıyor. 100 dönüm daha devreye almamız gereken arsa var. 4.500 metrekare kapalı alanı olan, altyapı ve kadın takımına hizmet edecek binanın projesi bitti, ruhsat başvurusunda bulunduk. Ruhsatı alır almaz faaliyetlere başlayacağız. 6-8 ay çerçevesinde bu tesisi de bitirmeyi planlıyoruz."
10:54 Dursun Özbek: "186 tane yaklaşık rezidans şeklinde konut yaptık. 5-6 tane ticari bölüm vardı. Bunların büyük kısmını sattık. Şu anda satacağımız 56 tane konut var, 5 tane ticari alan var. Bugüne kadar satışlardan 1.3 milyar TL seviyesinde fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur."
10:50 Dursun Özbek: "Bugünkü değerleri itibarıyla hesabı yaptığımız zaman, Emlak Konut'un tecrübesi ve bugünkü gayrimenkullerin durumu itibarıyla yapılan değerlendirmedir, konutların satışını yaptığımız zaman elde edeceğimiz hasılat 17.8 milyar TL. Buranın yapılması için ne harcanacak, yaklaşık 890 milyon TL'lik kısmı Emlak Konut'a ödenecek pazarlama masrafları için, yaklaşık tahmini inşaat maliyeti 7.892 milyar TL'dir. Bunlar son derece sarih."
10.45 Dursun Özbek: "Riva'da şu ana kadar satılan gayrımenkulun Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. Buna birinci etap diyoruz. İkinci etabın inşasına başlandı. Emlak Konu ile yapılan anlaşma gereği ikinci etapta 554 tane villa ve ticari alanlar var. Yeni sözleşmede 554 villanın hasılatının tamamı Galatasaray'a geliyor."
10: 32 Dursun Özbek: "Sermaye artışından 1.7 milyar TL, yatırımcılarımızdan kaynak oluşturduk. Bu kaynağın 1.5 milyar TL'sini Bankalar Birliği konsorsiyumundaki borcumuzu, 1 milyar 300 milyon TL seviyesine indirdik. Yaklaşık 35 milyon dolar çerçevesinde artık Bankalar Birliği'ne ödemememiz gereken borcumuz var. 35 milyon dolar çerçevesinde geçmiş faaliyetlerden kaynaklı borçlarımız var. İlk 2022'de yetki talep ettiğimizde, aldığımız yetki içinde bu faaliyetlerin ödenmesi için gereken para 100 milyon dolar çerçevesindeydi. Bugün hem Bankalar Birliği ödemesi hem geçmiş borçlarımız için ödenmesi gereken para 70 milyon dolar seviyesine inmiştir."
10:29 Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda planlanan yenilikleri açıkladı.
"GALATASARAYLILAR'IN ÇOK SEVDİĞİ MAYIS AYI GELDİ"
10:14 Dursun Özbek: "Zaten Galatasaraylılar'ın çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar, söz verdiğimiz gibi o yıldız da gelsin."
"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"
10:13 Dursun Özbek: "Son iki sezonu rekorları alt üst ederek ve şampiyon bitiren takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu seneyi çifte kupa ile tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluk, çok önemli bir adım olacak. Son ana kadar konsantrasyonumuzu bozuyoruz."
10.10 Dursun Özbek: "Bana ve arkadaşlarıma görevi vereli yaklaşık 34 aylık bir zaman geçti. Bugün son 11 aylık dönemi değerlendirecek, önümüzdeki dönemin bütçe planlamasını paylaşacağız."
10.02 Galatasaray 2025/26 Olağan Bütçe Toplantısı'nda Divan Başkanı olarak Eşref Alaçayır seçildi.