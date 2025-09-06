06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray'da Okan Buruk, Icardi'yi Liverpool maçına yetiştirmek istiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Liverpool maçı öncesi Mauro Icardi'yi tam kapasiteye ulaştırmak için özel program uyguluyor. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızı dev maça ilk 11'de çıkarmayı planlıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Liverpool karşılaşması öncesinde yıldız golcü Mauro Icardi'yi tam anlamıyla hazır hale getirmeyi hedefliyor.
 
Arjantinli futbolcu için kulüp sağlık ve performans ekibi tarafından özel bir çalışma programı hazırlandı.
 
Son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam formuna ulaşamayan Icardi, fiziksel olarak %100 seviyeye gelene kadar Süper Lig maçlarında ikinci yarılarda oyuna dahil olacak. Bu süreçte maç temposunu artırması ve sakatlık riskinden uzak kalması planlanıyor.
 
LIVERPOOL'A KARŞI İLK 11
 
Okan Buruk'un ana hedefi ise, Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan Liverpool maçında Icardi'yi ilk 11'de sahaya çıkarmak. Buruk ve ekibi, yıldız golcünün sahadaki liderliğine ve tecrübesine güveniyor.
 
Liverpool maçı öncesi Mauro Icardi'nin durumu, Galatasaray cephesinde yakından takip edilmeye devam edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
