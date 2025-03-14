Galatasaray'da Okan Buruk'a plaket!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başında 100. galibiyeti almasının ardından plaketle ödüllendirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Okan Buruk'a plaket!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2025 20:20
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçından önce plaketle ödüllendirildi.

Başarılı teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçıyla 100. galibiyetini almıştı.

Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi Okan Buruk'a bu başarısından dolayı plaket takdim etti.

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'a plaketi ikinci başkan Metin Öztürk verdi.

Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesi bu anlarda Okan Buruk'a büyük destek verdi.



EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery