Galatasaray'da Okan Buruk'a plaket!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçından önce plaketle ödüllendirildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Başarılı teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçıyla 100. galibiyetini almıştı.
Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi Okan Buruk'a bu başarısından dolayı plaket takdim etti.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'a plaketi ikinci başkan Metin Öztürk verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesi bu anlarda Okan Buruk'a büyük destek verdi.
Başarılı teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçıyla 100. galibiyetini almıştı.
Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi Okan Buruk'a bu başarısından dolayı plaket takdim etti.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'a plaketi ikinci başkan Metin Öztürk verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesi bu anlarda Okan Buruk'a büyük destek verdi.