Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ayrılığının perde arkası

Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, sezon başında gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmişti ve formuyla da sınıfı geçmişti.
Sarı-kırmızılı ekipte iyi bir alternatif olarak görülen İtalyan yıldız, gelen teklif sonrası takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
KENDİSİ TALEP ETTİ
Hazırlık kampında sergilediği istekli görüntüyle teknik heyetin beğenisini kazanan Zaniolo, Udinese'den gelen teklifin ardından ayrılık talebini resmen iletti.
Galatasaray yönetimi, Zaniolo'nun bu isteğini önce beklemeye aldı. Oyuncunun İtalya'daki hukuki süreci ve Galatasaray'da yürütülen Barış Alper süreci nedeniyle karar ertelendi.
Ancak süreç içerisinde Zaniolo'nun ayrılma konusundaki ısrarcı tutumu ve kendi isteği doğrultusunda, yönetim oyuncuya izin verdi.