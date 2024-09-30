Galatasaray'da Nelsson'un kayıp serisi!

Galatasaray'da Sezona istediği başlangıcı yapamayan Nelsson, Kasımpaşa maçındaki performansıyla Sarı Kırmızılılara hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nelsson'un kayıp serisi!
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30 Eylül 2024 11:12
Sarı-kırmızılı ekibin oyun kurulumuna katkı veremeyen Danimarkalı oyuncunun bu sezon ilk 11'de çıktığı 5 maçın 4'ünde yaşanan kayıplar dikkat çekti.

GalatasarayNelsson'un 11'de olduğu Beşiktaş (0-5), Young Boys (2-3 ve 0-1) ve Kasımpaşa (3-3) karşılaşmalarında sahadan kayıpla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, sadece Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. 
 

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