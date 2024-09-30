Galatasaray'da Nelsson'un kayıp serisi!

Sarı-kırmızılı ekibin oyun kurulumuna katkı veremeyen Danimarkalı oyuncunun bu sezon ilk 11'de çıktığı 5 maçın 4'ünde yaşanan kayıplar dikkat çekti.
Galatasaray, Nelsson'un 11'de olduğu Beşiktaş (0-5), Young Boys (2-3 ve 0-1) ve Kasımpaşa (3-3) karşılaşmalarında sahadan kayıpla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, sadece Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, Nelsson'un 11'de olduğu Beşiktaş (0-5), Young Boys (2-3 ve 0-1) ve Kasımpaşa (3-3) karşılaşmalarında sahadan kayıpla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, sadece Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.