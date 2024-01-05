Galatasaray'da Mauro Icardi'den kötü haber!

Galatasaray'a Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Detaylar...

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Mauro Icardi'den kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2024 14:22
Son güncelleme 05 Ocak 2024 15:09
Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında, Fenerbahçe derbisinde yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verildiği duyuruldu.

İlerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından Mauro Icardi'nin maskeyle oynama ihtimalinin olabileceği vurgulandı.

Konyaspor ve Sivasspor maçlarında oynamayacak olan Mauro Icardi'nin durumu, Kayserispor karşılaşması öncesi yeniden değerlendirilecek. 

İŞTE AÇIKLAMA

"Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. 

Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."

Süper Lig'de bu sezon 17 maça çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızı formayla 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery