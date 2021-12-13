Galatasaray'da Luyindama ilk 11'e döndü

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den kadroda değişiklikler geldi.Deneyimli teknik adam savunmada Marcao'nun yokluğunda Christian Luyindama'ya şans verdi.27 yaşındaki futbolcu son olarak ligde 7. haftada oynanan Göztepe mücadelesinde ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan alınmıştı.Öte yandan sarı-kırmızılılarda ayrıca koronavirüse yakalanmasının ardından formasından uzak kalan Alexandru Cicaldau da ilk 11'e geri döndü.Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i şu şekilde;