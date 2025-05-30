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Galatasaray'da liste başı Gökhan Sazdağı!

Galatasaray'da yerli takviyeler için listenin üst sıralarında Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı bulunuyor.

calendar 30 Mayıs 2025 10:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da liste başı Gökhan Sazdağı!
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Galatasaray, şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılılar, kamp başlamadan özellikle yerli takviyeleri tamamlamak istiyor.

Galatasaray'ın yerli takviyeler için listesinin üst sıralarında Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı yer alıyor.

GALATASARAY İÇİN AÇIKLAMA

Gökhan Sazdağı, geçtiğimiz ay hakkındaki Galatasaray haberleriyle ilgili, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Kulüpler anlaşırsa Galatasaray neden olmasın? Kulübümün menfaatleri doğrultusunda tabii ki isterim." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Kayserispor'da bu sezon 30 maçta süre bulan 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, 4 asist yaptı.

Gökhan Sazdağı'nın bonservisinin bulunduğu Kayserispor ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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