Galatasaray'da Köhn gerçeği: Ödeme yapıldı mı?

Galatasaray'ın Derrick Köhn transferinden dolayı Hannover'e bir borcu bulunmuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Köhn gerçeği: Ödeme yapıldı mı?
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25 Ağustos 2024 11:00
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Hannover'den kadrosuna kattığı Derrick Köhn için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Alman basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın 2.5 milyon Euro'dan fazla bir rakamı henüz Hannover 96'ya ödemediği iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılı kulübün Alman ekibine herhangi bir borcu bulunmuyor.

Galatasaray, Köhn'ü transfer ederken 3.350 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağlamıştı. 550 bin Euro peşinat ve 1.4 milyon Euro'luk iki taksit şeklinde el sıkışıldı.

Temmuz ayında ödenmesi gereken taksit, bir ay gecikmeyle Hannover 96'nın hesabına yatırıldı.

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