Galatasaray'da kırmızı alarm!

TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de 12 resmi karşılaşma oynayan Galatasaray, kalesini sadece 1 kez gole kapatabildi.
Şu ana kadar 20 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, en formsuz sezon başlangıcına imza attı. Stoperler Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson yaptığı bireysel hatalarla yenen gollere sebep oldu.
2021-2022'DEN DAHA KÖTÜ
Rigas maçının ardından "Savunma anlamında ilk işimiz savunma yapmak. Ciddiyetimiz düşüktü" diyerek duruma dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk, 3-0 ve 2-0 üstünlüklerin korunamadığı Kasımpaşa (3-3) ve Riga Skola (2-2) karşılaşmalarıyla eleştirilerin odak noktası haline geldi.
Savunmadaki soruna henüz çözüm bulanamazken Galatasaray'ın en başarısız dönemini yaşadığı 2021-22 sezonundaki ilk 12 maçlık performansı bile bu kadar kötü değildi. O dönem söz konusu müsabakaların 2'sinde gole geçit vermeyen sarı-kırmızılı takım, kalesini 18 kez düşürmüştü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu durum karşısında kırmızı alarm ilan ederken, özellikle milli maçlar için verilecek arada savunmaya çözüm bulmak istiyor.
Şu ana kadar 20 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, en formsuz sezon başlangıcına imza attı. Stoperler Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson yaptığı bireysel hatalarla yenen gollere sebep oldu.
2021-2022'DEN DAHA KÖTÜ
Rigas maçının ardından "Savunma anlamında ilk işimiz savunma yapmak. Ciddiyetimiz düşüktü" diyerek duruma dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk, 3-0 ve 2-0 üstünlüklerin korunamadığı Kasımpaşa (3-3) ve Riga Skola (2-2) karşılaşmalarıyla eleştirilerin odak noktası haline geldi.
Savunmadaki soruna henüz çözüm bulanamazken Galatasaray'ın en başarısız dönemini yaşadığı 2021-22 sezonundaki ilk 12 maçlık performansı bile bu kadar kötü değildi. O dönem söz konusu müsabakaların 2'sinde gole geçit vermeyen sarı-kırmızılı takım, kalesini 18 kez düşürmüştü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu durum karşısında kırmızı alarm ilan ederken, özellikle milli maçlar için verilecek arada savunmaya çözüm bulmak istiyor.