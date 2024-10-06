Galatasaray'da kırmızı alarm!

Galatasaray'ın bu sezonki defans performansı kırmızı alarm veriyor. 12 maçta kalesini yalnızca 1 kez kapatıp, ağlarında 20 gole engel olamayan sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera, en formsuz dönemini yaşıyor. Stoperler Abdülkerim Bardakcı ve Nelsson da hatalarıyla gollere davetiye çıkarıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da kırmızı alarm!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 10:02
TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de 12 resmi karşılaşma oynayan Galatasaray, kalesini sadece 1 kez gole kapatabildi.

Şu ana kadar 20 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, en formsuz sezon başlangıcına imza attı. Stoperler Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson yaptığı bireysel hatalarla yenen gollere sebep oldu.

2021-2022'DEN DAHA KÖTÜ

Rigas maçının ardından "Savunma anlamında ilk işimiz savunma yapmak. Ciddiyetimiz düşüktü" diyerek duruma dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk, 3-0 ve 2-0 üstünlüklerin korunamadığı Kasımpaşa (3-3) ve Riga Skola (2-2) karşılaşmalarıyla eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Savunmadaki soruna henüz çözüm bulanamazken Galatasaray'ın en başarısız dönemini yaşadığı 2021-22 sezonundaki ilk 12 maçlık performansı bile bu kadar kötü değildi. O dönem söz konusu müsabakaların 2'sinde gole geçit vermeyen sarı-kırmızılı takım, kalesini 18 kez düşürmüştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu durum karşısında kırmızı alarm ilan ederken, özellikle milli maçlar için verilecek arada savunmaya çözüm bulmak istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery