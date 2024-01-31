Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na destek

Galatasaray'da Gaziantep FK maçında oyundan çıkarken taraftarların ıslıkla tepki gösterdiği Kerem Aktürkoğlu'na, Okan Buruk ve Erden Timur başta olmak üzere destek geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na destek
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31 Ocak 2024 09:09
Galatasaray-Gaziantep FK maçında oyundan çıkarken bir grup taraftarın ıslıkladığı Kerem Aktürkoğlu'nu herkes teselli etti.

Soyunma odasında Fernando Muslera ve Mauro Icardi, "Bunları kafana takma" derken, teknik direktör Okan Buruk'un ise, "Bu takım için yaptıkların ortada" diye oyuncusuna moral verdiği bildirildi.

Kerem ile baş başa bir toplantı yapan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un ise, "Galatasaray şampiyon olacaksa bunda senin payın büyük. Bunlara asla takılma" diyerek teselli ettiği bildirildi. Torreira da sosyal medya hesabına, "Her zaman deneyenler ve asla pes etmeyenler benim takımımda oynar. Seni seviyorum kardeşim" diye yazdı.

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