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Galatasaray'da kaleye yeni aday: Mile Svilar!

Galatasaray, Roma'dan Mile Svilar'ı da kaleci transferi için listesine dahil etti.

calendar 02 Haziran 2025 08:47
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da kaleye yeni aday: Mile Svilar!
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Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera sonrası yeni kaleci arayışları devam ediyor.

Gündeminde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Mile Svilar'ı da listesine dahil etti.

GALATASARAY'IN BÜTÇESİ


Kaleci transferi için 15-20 milyon euro'luk bir bütçe belirleyen Galatasaray'ın listesinin üst sıralarında Real Madrid'den Andriy Lunin de yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Svilar (25) ve Lunin (26) gibi bir ismi transfer ederek Muslera'da olduğu gibi uzun yıllar kalede sorun yaşamak istemiyor.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Svilar'ın kulübü Roma ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ROMA'DAN SÖZLEŞME HAMLESİ

Roma, Svilar için yeni sözleşme görüşmelerinde bulundu ancak taraflar arasında şu ana kadar yapılan görüşmelerde yeni kontrat için sonuç çıkmadı.

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