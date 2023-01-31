Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın lisansı çıktı!

Galatasaray, Ümraniyespor maçı öncesinde Kaan Ayhan'ın lisansını çıkarttı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın lisansı çıktı!
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31 Ocak 2023 17:13
Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı takım, yeni transferi Kaan Ayhan'ın lisansını çıkarttı.

Teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde başarılı oyuncu Ümraniyespor maçında sahada olacak.

Galatasaray, tecrübeli oyuncuyu şartlı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı.

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