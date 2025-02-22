Galatasaray'da Jakobs bardağı taşırdı! Yollar ayrılıyor

Galatasaray'da en kritik maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ismail Jakobs'la yollar ayrılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Jakobs bardağı taşırdı! Yollar ayrılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2025 11:26
Sezon başında 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak Galatasaray'ın en kritik maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ismail Jakobs'la yollar ayrılıyor.

Tecrübeli futbolcunun menajerine ve Monaco'ya oyuncunun bonservisinin alınmayacağı iletildi.

DÖNÜŞ TARİHİ KESTİRİLEMİYOR

Sakatlığı bulunan Senegallinin sahalara döneceği tarih ise kestirilemiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 18 maça çıkan Jakobs, 1 asistlik katkı sağladı. 

 

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery