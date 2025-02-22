Galatasaray'da Jakobs bardağı taşırdı! Yollar ayrılıyor

Sezon başında 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak Galatasaray'ın en kritik maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ismail Jakobs'la yollar ayrılıyor.
Tecrübeli futbolcunun menajerine ve Monaco'ya oyuncunun bonservisinin alınmayacağı iletildi.
DÖNÜŞ TARİHİ KESTİRİLEMİYOR
Sakatlığı bulunan Senegallinin sahalara döneceği tarih ise kestirilemiyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray forması ile 18 maça çıkan Jakobs, 1 asistlik katkı sağladı.
Tecrübeli futbolcunun menajerine ve Monaco'ya oyuncunun bonservisinin alınmayacağı iletildi.
DÖNÜŞ TARİHİ KESTİRİLEMİYOR
Sakatlığı bulunan Senegallinin sahalara döneceği tarih ise kestirilemiyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray forması ile 18 maça çıkan Jakobs, 1 asistlik katkı sağladı.
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