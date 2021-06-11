Galatasaray'da imzalar bugün atılıyor

Galatasaray bir yandan seçime hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe'yle sözleşme yenilemeyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızlılar, iki futbolcu için bugün Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.3'er yıllık sözleşmeye imza atacak olan iki oyuncunun da yıllık 6 milyon TL garanti ücret alacağı öğrenildi.Orta sahada forma giyen Aytaç ile savunmada görev alan Alpaslan, 14 Haziran'da Florya'da yapılacak yeni sezonun ilk idmanında takımla beraber olacak.Kasımpaşa'da son aylarında kadro dışı kalan Aytaç Kara bu sezon çıktığı 29 maçta 4 gol 2 asist üretmişti. Göztepe ile yollarını ayıran Alparslan Öztürk ise bu sezon 21 maça çıkmış ve 3 golle takımına katkı sağlamıştı."Ligde başarılı olmuş oyuncular. Bazen takım dengesi içinde şans bulduklarında çok farklı performanslar da ortaya çıkabiliyor. Taylan şans buldu, çok başarılı oldu. Halil şans aldı, çok başarılı oldu. Kerem süre aldı, başarılı oldu. O yüzden ben bu oyuncular da oturmuş takım içinde forma şansı bulabilirlerse başarılı olurlar diye düşünüyorum. Bütün sezon full oynarlar anlamında söylemiyorum ama şans alabildikleri dönemlerde takıma katkı sağlayacaklarını düşünüyorum."