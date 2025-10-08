08 Ekim
Galatasaray'da İlkay Gündoğan etkisi: Yeni bir lider doğdu

Manchester City'den transfer edilen İlkay Gündoğan, Galatasaray'da kısa sürede saha içi liderliğini üstlendi.

08 Ekim 2025 11:26
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da İlkay Gündoğan etkisi: Yeni bir lider doğdu
Galatasaray'ın bu sezonki en isabetli hamlelerinden biri hiç şüphesiz İlkay Gündoğan oldu.
 
Manchester City'den transfer edilen ve hem tecrübesi hem liderliğiyle dikkat çeken 34 yaşındaki yıldız, kısa sürede Sarı-Kırmızılı formayla oyunun merkezine yerleşti.
 
SAHA İÇİNDE BİR MAESTRO
 
Okan Buruk'un saha içindeki uzantısı haline gelen İlkay, Galatasaray'ın oyun planında kilit rol oynuyor. Süper Lig'de 4 maça çıkan tecrübeli orta saha, özellikle Beşiktaş derbisinde attığı kritik golle takımının yenilmezlik serisini sürdürmesinde büyük pay sahibi oldu.
 
Sadece skor katkısı değil, oyunun yönünü değiştiren pasları, sakinliği ve pozisyon bilgisiyle Galatasaray hücumlarını yönlendiren İlkay, takım arkadaşlarını da adeta bir orkestra şefi gibi oynatıyor.
 
SARA'NIN YOKLUĞUNU ARATMADI
 
Sezon başında yüksek beklentilerle transfer edilen Gabriel Sara'nın form düşüklüğü yaşaması, orta sahadaki sorumluluğu İlkay'a yükledi. Ancak Alman yıldız bu yükün altından başarıyla kalktı. Özellikle Sara'nın yedek kaldığı maçlarda oyun aklını tek başına sırtlayan İlkay, Brezilyalı oyuncunun eksikliğini hiç hissettirmedi.
 
GENÇLERE  ÖRNEK OLUYOR
 
İdmanlardaki profesyonel tavrı ve hırslı görüntüsüyle genç oyunculara da örnek teşkil eden Gündoğan, sadece sahada değil soyunma odasında da önemli bir figür haline geldi. Takım içinde dengeleri sağlayan ve genç isimlere rehberlik eden İlkay, lider kimliğiyle Galatasaray'da özel bir yer edindi.
 
NOKTA ATIŞI TRANSFER
 
Galatasaray'ın bu sezonki transfer politikası içerisinde en çok öne çıkan isimlerden biri olan İlkay Gündoğan, şimdiden yönetimin yüzünü güldürdü. Hem Süper Lig hem Avrupa arenasında takımın en kritik isimlerinden biri haline gelen yıldız oyuncu, taraftarın da büyük beğenisini topladı.
