Galatasaray'da Icardi hırs küpü!

Fiziksel olarak kendisine gelmeye başlayan Mauro Icardi, antrenmanlarda da vites artırdı.



Okan Buruk kendisine iki gün izin vermesine rağmen çalıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.



ÖZEL HAZIRLANDI



Arjantinli yıldız bu sezon Süper Lig'de oynadığı 320 dakikaya 5 gol sığdırdı. Yıldız golcü, büyük hırs yaptığı ve bugünkü maça özel olarak hazırlandı.







